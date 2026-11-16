Học viện Tài chính tri ân các thế hệ nhà giáo

Một năm với nhiều cơ chế được trao cũng là một năm thành phố (TP) phải tự đặt cho mình những chỉ tiêu cao chưa từng có. Thông qua tăng trưởng, thể chế, động lực mới, an sinh và nề nếp chính trị - xã hội, đây là năm tạo dấu ấn phát triển của TPHCM. Sau 3 quý, GRDP tăng 9,06% - mức cao nhất trong 10 năm qua và TP vẫn đang bước vào chặng nước rút cuối năm.