Học viện Tài chính tri ân các thế hệ nhà giáo
Sáng 15/11, Học viện Tài chính tổ chức lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), kết hợp các hoạt động hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam. Chương trình là dịp tôn vinh những đóng góp của các thế hệ nhà giáo, đồng thời khẳng định vai trò của văn hóa và tinh thần đoàn kết trong xây dựng môi trường giáo dục đại học.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/hoc-vien-tai-chinh-tri-an-cac-the-he-nha-giao-246261115213603063.htm