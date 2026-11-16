Thanh Hóa: Chủ động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới

Theo đó, Kế hoạch số 443/KH-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa nhằm thực hiện Kế hoạch số 96-KH/TU ngày 23/9/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 75-KL/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới và Chương trình hành động số 31- CTr/TW ngày 28/7/2026 của Bộ Chính trị về thực hiện Kết luận số 75-KL/TW.

Thanh Hóa sẽ tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu (Ảnh minh họa).

Kế hoạch cho thấy, đến năm 2030, Thanh Hóa đặt mục tiêu: nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; chủ động phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm, giải quyết các vấn đề môi trường bức xúc và cải thiện chất lượng môi trường sống; bảo tồn thiên nhiên, phục hồi hệ sinh thái, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên; nâng cao khả năng chống chịu, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và biến đổi khí hậu; thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn và kinh tế carbon thấp.

Phấn đấu hoàn thành 18 chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2026 – 2030, gồm: tỷ lệ chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trong tổng chi ngân sách nhà nước hàng năm; tỷ lệ các nguồn nước thải, khí thải lớn được quan trắc tự động, liên tục; tỷ lệ cụm công nghiệp có nước thải được xử lý đạt quy chuẩn môi trường; tỷ lệ nước thải sinh hoạt đô thị tại các đô thị loại I thu gom, xử lý đạt quy chuẩn môi trường; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh được thu gom, xử lý; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn được thu gom, xử lý;

Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp so với lượng chất thải được thu gom; tỷ lệ che phủ rừng; tỷ lệ diện tích khu bảo tồn biển, ven biển so với diện tích tự nhiên vùng biển của tỉnh; tỷ lệ hộ dân tại vùng thường xuyên xảy ra thiên tai có nhà ở an toàn; tỷ lệ hộ dân sinh sống tại nơi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất được di dời đến nơi an toàn; tỷ trọng kinh tế xanh trong GRDP của tỉnh; tỷ trọng năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp của tỉnh; mức giảm tiêu hao năng lượng tính trên GRDP hằng năm; số công trình xây dựng xanh được chứng nhận trên địa bàn tỉnh; mức giảm phát thải khí nhà kính của tỉnh so với kịch bản phát triển thông thường; tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

Mỗi chỉ tiêu được giao cho một cơ quan chủ trì theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo; UBND các xã, phường tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm, thẩm quyền trên địa bàn. Các chỉ tiêu trọng tâm gồm: Bố trí chi sự nghiệp bảo vệ môi trường hằng năm; 100% nguồn nước thải, khí thải lớn được quan trắc tự động, liên tục; 100% cụm công nghiệp có nước thải được xử lý đạt quy chuẩn môi trường; 95% chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh được thu gom, xử lý (khu vực nông thôn đạt 85%), tỷ lệ chôn lấp trực tiếp dưới 30% lượng chất thải được thu gom; duy trì tỷ lệ che phủ rừng từ 54,5% trở lên; 80% hộ dân sinh sống tại nơi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất được di dời đến nơi an toàn.

Bên cạnh đó, cũng đặt mục tiêu cho tầm nhìn đến năm 2045, cụ thể: Thanh Hóa có môi trường sống trong lành, an toàn, hài hòa với thiên nhiên; tài nguyên được quản lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả; đa dạng sinh học và các hệ sinh thái quan trọng được bảo tồn, phục hồi; khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu được nâng cao. Kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế carbon thấp trở thành những phương thức phát triển quan trọng, góp phần thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Nhiệm vụ, giải pháp

Để thực hiện được mục tiêu trên, Thanh Hóa đưa ra nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như: Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phát huy vai trò của hệ thống chính trị, doanh nghiệp và Nhân dân. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Kế hoạch số 96-KH/TU ngày 23/9/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chương trình hành động số 31- CTr/TW ngày 28/7/2026 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 208 của Chính phủ và các chủ trương, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu; lồng ghép các nội dung này vào chương trình công tác, hoạt động giáo dục, phổ biến pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng và địa bàn.

Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, phù hợp với mô hình chí nh quyền địa phương hai cấp; đưa nội dung bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu vào hoạt động của cơ quan, đơn vị, trường học và cộng đồng dân cư; phối hợp với cấp ủy, tổ chức đảng trong công tác quán triệt, tuyên truyền theo Kế hoạch số 96-KH/TU ngày 23/9/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thanh Hóa phấn đấu hoàn thành 18 chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2026-2030, trong đó có chỉ tiêu về chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh được thu gom.

Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội và cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; lan tỏa lối sống xanh, tiêu dùng xanh, sản xuất sạch, phân loại chất thải tại nguồn và xây dựng văn hóa môi trường. Phát hiện, khuyến khích, nhân rộng các mô hình, sáng kiến, cách làm hiệu quả; tiếp thu, giải trình ý kiến giám sát, phản biện xã hội theo quy định.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện cơ chế, chính sách về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản và đa dạng sinh học. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của cấp tỉnh, cấp xã; kịp thời phát hiện, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính và phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án đầu tư…

Rà soát, tham mưu bố trí kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường hằng năm theo quy định của pháp luật và khả năng cân đối ngân sách; ưu tiên các nhiệm vụ cấp bách về xử lý chất thải, quan trắc, cảnh báo môi trường, xây dựng hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu và xử lý các khu vực ô nhiễm; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách. Rà soát cơ chế, chính sách hiện hành; ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ về tài chính, tín dụng, đất đai, khoa học và công nghệ nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư cho bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và chuyển đổi xanh. Đẩy mạnh xã hội hóa, hợp tác công tư; huy động, sử dụng hiệu quả vốn ODA, vốn vay ưu đãi, viện trợ, tài chính xanh và các nguồn lực hợp pháp khác để đầu tư hạ tầng môi trường, phát triển năng lượng tái tạo, xử lý chất thải và bố trí dân cư tại khu vực có nguy cơ thiên tai; nâng cao chất lượng chuẩn bị và quản lý dự án, phòng ngừa thất thoát, lãng phí.

Ngoài ra, Thanh Hóa cũng tiến hành các nhiệm vụ, giải pháp, đó là: giải quyết các vấn đề bức xúc; phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro thiên tai; đẩy mạnh chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, carbon thấp; quản lý phát thải khí nhà kính; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực; đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế.