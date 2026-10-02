Nguyễn Thị Tâm giành Huy chương Bạc đầu tiên cho thể thao Việt Nam ở môn boxing ASIAD

Trưa 2/10, Nguyễn Thị Tâm bước vào trận chung kết hạng cân 51kg nữ môn boxing tại nhà thi đấu Nishio Gymnasium (Nhật Bản), gặp Wu Yu của Trung Quốc.

Đây được xem là thử thách lớn nhất của Nguyễn Thị Tâm kể từ đầu giải. Wu Yu đang nằm trong nhóm những võ sĩ hàng đầu thế giới và từng giành Huy chương Vàng hạng cân 50kg nữ tại Olympic Paris 2024.

Nguyễn Thị Tâm giành Huy chương Bạc hạng 51kg tại ASIAD 20 (Ảnh: Độc Lập).

Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, Nguyễn Thị Tâm vẫn nhập cuộc chủ động. Nữ võ sĩ Việt Nam cố gắng áp sát, duy trì cự ly hợp lý và tìm thời điểm tung ra những đòn đánh ghi điểm.

Ở chiều ngược lại, Wu Yu cho thấy kinh nghiệm cùng khả năng di chuyển linh hoạt. Võ sĩ Trung Quốc liên tục thay đổi vị trí, kiểm soát khoảng cách và hạn chế cơ hội ra đòn của Nguyễn Thị Tâm.

Tại hiệp đầu tiên, một trong năm trọng tài chấm Nguyễn Thị Tâm thắng 10-9, trong khi bốn người còn lại cho điểm số tương tự nghiêng về Wu Yu.

Sang hiệp hai, Wu Yu dần thể hiện được ưu thế. Võ sĩ Trung Quốc kiểm soát tốt hơn những tình huống trao đổi đòn và khiến Nguyễn Thị Tâm gặp khó khăn trong việc thu hẹp khoảng cách.

Dù thi đấu rất nỗ lực, đại diện Việt Nam không thể tạo ra bước ngoặt và cả năm trọng tài đều chấm Wu Yu thắng 10-9 ở hiệp đấu này.

Kịch bản tương tự tiếp tục diễn ra trong hiệp cuối. Nguyễn Thị Tâm cố gắng gia tăng sức ép với hy vọng rút ngắn cách biệt nhưng Wu Yu vẫn giữ được sự chủ động và không để đối phương có nhiều cơ hội tạo đột biến.

Sau ba hiệp, võ sĩ Trung Quốc giành chiến thắng 5-0 để đoạt Huy chương Vàng, còn Nguyễn Thị Tâm nhận Huy chương Bạc.

Theo bảng điểm được công bố, năm trọng tài chấm điểm cho Wu Yu lần lượt với tổng điểm 29-28, 30-27, 30-27, 30-27 và 30-27.

Dù không thể tạo bất ngờ trong trận đấu cuối cùng, nhưng Nguyễn Thị Tâm vẫn khép lại ASIAD 20 với một tấm Huy chương Bạc.

Đây cũng là tấm Huy chương Bạc đầu tiên của boxing Việt Nam sau 20 kỳ ASIAD được tổ chức. Nguyễn Thị Tâm cũng trở thành võ sĩ Việt Nam đầu tiên góp mặt trong một trận chung kết boxing tại ASIAD.

Trước đó, thành tích tốt nhất của Nguyễn Thị Tâm tại sân chơi này là Huy chương Đồng ASIAD 2018.

Hành trình tiến tới trận tranh Huy chương Vàng tại Nhật Bản của Nguyễn Thị Tâm cũng để lại nhiều dấu ấn.

Ở những vòng đầu, cô lần lượt đánh bại Ramisha Shrestha (Nepal) với tỷ số 5-0 và Guo Yi Xuan (Đài Bắc Trung Hoa) 4-1.

Đến tứ kết, Nguyễn Thị Tâm tiếp tục thể hiện phong độ tốt khi vượt qua Bak Chorong của Hàn Quốc với tỷ số tuyệt đối 5-0. Tại bán kết, cô cũng có chiến thắng 5-0 trước Alua Balkibekova của Kazakhstan.

Chia sẻ sau trận, Nguyễn Thị Tâm cho biết: "Tôi có tiếc một chút vì rất nhiều người hâm mộ đã kỳ vọng, nhưng tôi đã không thể mang lại tấm Huy chương Vàng cho đoàn thể thao Việt Nam.

Nhưng dù sao đây cũng là thành tích vượt chỉ tiêu của tôi nên tôi cũng không hối hận và sẽ cố gắng cho những giải sắp tới".

Nói thêm về hành trình chuẩn bị cho ASIAD, Nguyễn Thị Tâm cho biết việc được đi tập huấn trong khoảng một tháng đã mang lại cho cô rất nhiều lợi ích.

"Chuyến tập huấn ấy có ý nghĩa vô cùng lớn với tôi. Thực sự tôi không nghĩ bản thân lại có thể tiến sâu ở ASIAD 20 đến như vậy", Nguyễn Thị Tâm cho biết.