Đội tuyển Việt Nam lội ngược dòng thắng Pakistan, giành vé tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia trong trận hạng 3 tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF

Chiều 2-10, đội tuyển Việt Nam bước vào lượt trận cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 với mục tiêu giành chiến thắng trước Pakistan. Sau thất bại trước Thái Lan ở lượt trận trước, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik cần một kết quả tích cực để khép lại vòng bảng và hướng đến trận tranh hạng 3.

Được đánh giá cao hơn đối thủ, đội tuyển Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik kiểm soát bóng và liên tục tổ chức những đợt tấn công về phía khung thành Pakistan.

Hai Long, Williams Minh Hoàng và Hoàng Đức lần lượt có cơ hội dứt điểm, nhưng những pha xử lý cuối cùng chưa đủ chính xác để đưa bóng vào lưới. Đội tuyển Việt Nam tạo được sức ép đáng kể, song lại thiếu một khoảnh khắc đột biến để phá vỡ thế cân bằng.

Trong khi hàng công chưa thể tận dụng cơ hội, hàng phòng ngự Việt Nam bất ngờ mắc sai lầm. Phút 32, Hai Long khống chế bóng không tốt, trong khi Hoàng Hên và Ngọc Bảo phối hợp thiếu ăn ý, tạo điều kiện để Hayyaan Khattak thoát xuống.

Tiền đạo Pakistan tận dụng rất tốt cơ hội, vượt qua sự truy cản của hàng phòng ngự Việt Nam trước khi đối mặt thủ môn Patrik Lê Giang. Khattak dứt điểm quyết đoán, mở tỷ số cho Pakistan.

Bàn thua khiến đội tuyển Việt Nam càng phải đẩy cao đội hình. Tuy nhiên, Pakistan chủ động lùi sâu, tổ chức phòng ngự với số đông và khiến các đợt lên bóng của Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Hiệp một khép lại với lợi thế 1-0 nghiêng về Pakistan.

Sau giờ nghỉ, đội tuyển Việt Nam trở lại với tốc độ và sự chủ động cao hơn. Sức ép nhanh chóng được cụ thể hóa bằng bàn gỡ hòa.

Phút 50, Phan Tuấn Tài tung đường chuyền thông minh vào khoảng trống phía sau hàng phòng ngự Pakistan, tạo điều kiện để Hai Long thoát xuống. Tiền vệ Việt Nam khéo léo ngoặt bóng loại bỏ hậu vệ đối phương rồi dứt điểm chính xác, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Bàn gỡ giúp các cầu thủ Việt Nam thi đấu tự tin hơn. Đội bóng áo đỏ tiếp tục kiểm soát thế trận và gia tăng sức ép.

Chỉ 7 phút sau, Việt Nam có bàn thắng thứ hai. Đình Bắc xử lý khéo léo ở khu vực sát vòng cấm rồi nhả bóng thuận lợi cho Hoàng Đức băng lên. Tiền vệ này tung cú dứt điểm quyết đoán, đánh bại thủ môn Pakistan, đưa Việt Nam vượt lên dẫn 2-1.

Bị dẫn bàn, Pakistan buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Điều này mở ra nhiều khoảng trống phía sau hàng phòng ngự của đội bóng Nam Á và tạo điều kiện để Việt Nam tổ chức những pha phản công nguy hiểm.

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì sức ép và đến phút 79, cách biệt được nâng lên thành 2 bàn. Phan Tuấn Tài thực hiện đường chuyền vượt tuyến chính xác, đưa Đình Bắc vào thế đối mặt với thủ môn Pakistan.

Tiền đạo trẻ của Việt Nam giữ được sự bình tĩnh, xử lý gọn gàng trước khi dứt điểm tung lưới đối phương, nâng tỷ số lên 3-1.

Không còn gì để mất, Pakistan dồn toàn lực tấn công trong những phút cuối trận. Nỗ lực của đội bóng này được đền đáp ở phút 88.

Ali Khan tung cú sút về phía khung thành Việt Nam. Bóng chạm chân Kaleem Ulah đổi hướng, khiến thủ môn Patrik Lê Giang không kịp phản ứng. Pakistan rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 và trận đấu trở nên căng thẳng trong những phút cuối.

Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam không để đối thủ có cơ hội tạo nên màn ngược dòng. Phút 90+1, Đình Bắc tiếp tục để lại dấu ấn với đường chọc khe thuận lợi cho Williams Minh Hoàng thoát xuống.

Trong thế đối mặt thủ môn Pakistan, Minh Hoàng giữ được sự bình tĩnh và dứt điểm lạnh lùng, ấn định chiến thắng 4-2 cho đội tuyển Việt Nam.

Màn lội ngược dòng sau khi bị dẫn trước trong hiệp một giúp đội tuyển Việt Nam khép lại vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng. Kết quả này cũng đưa thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vào trận tranh hạng 3, gặp Malaysia.