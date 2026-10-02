John Herdman háo hức trước màn đối đầu với Anthony Hudson ở chung kết FIFA ASEAN Cup

Trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 giữa Indonesia và Thái Lan sẽ diễn ra tại sân vận động chính Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, vào thứ Hai (5/10).

Đây cũng là màn đấu trí được chờ đợi giữa John Herdman và Anthony Hudson, hai HLV từng có thời gian đối đầu nhau tại Bắc Mỹ.

Herdman từng dẫn dắt đội tuyển Canada, trong khi Hudson là trợ lý HLV đội tuyển Mỹ dưới thời Gregg Berhalter.

Trong khoảng thời gian Hudson làm việc tại tuyển Mỹ từ tháng 7/2020 đến tháng 1/2023, Herdman đã ba lần dẫn dắt Canada đối đầu Mỹ, với thành tích 1 thắng, 1 hòa và 1 thua.

HLV Indonesia Herdman. Ảnh: KOMPAS.com/Firzie A. Idris

"Anh ấy biết cách tôi huấn luyện. Anh ấy đã nghiên cứu lối chơi của Canada khi chúng tôi đối đầu với Hoa Kỳ trong nhiều trận đấu", Herdman chia sẻ trong cuộc họp báo sau chiến thắng 9-2 của Indonesia trước Bangladesh tại sân GBK.

HLV Herman đặc biệt mong chờ cuộc đối đầu với Hudson

"Tôi rất hào hứng. Thật tuyệt vời khi được bắt tay với ông ấy ở khu vực kỹ thuật và chứng kiến hai người Anh tranh tài về chiến thuật. Sẽ rất tuyệt", Herdman nói.

Hudson bắt đầu dẫn dắt đội tuyển Thái Lan từ tháng 10 năm ngoái. Trước đó, ông từng làm trợ lý cho tuyển Mỹ dưới thời Berhalter, qua đó có thời gian hiểu khá rõ về cách Herdman xây dựng đội bóng lúc đó đang là HLV Canada.

Bên cạnh cuộc đấu trí với Hudson, Herdman cũng đánh giá cao sự tiến bộ của Indonesia trong thời gian gần đây. Theo ông, đội bóng đang dần hình thành sự gắn kết sau sáu buổi tập cùng nhau.

HLV Hudson của Thái Lan. Ảnh: FA Thailand

Herdman cho rằng việc xây dựng một tập thể mạnh cần thời gian và những giải đấu như FIFA ASEAN Cup đóng vai trò quan trọng trong quá trình này.

"Tôi đã dẫn dắt các đội tuyển giành hai huy chương Olympic. Tôi biết một đội tuyển phát triển như thế nào qua các giải đấu. Cần có thời gian. Sự ăn ý sẽ được xây dựng dần dần", nhà cầm quân người Anh chia sẻ.

Herdman cũng nhận thấy Indonesia đã thể hiện sự tiến bộ rõ rệt qua hai trận đấu gần nhất, đặc biệt ở khả năng xử lý những tình huống khác nhau trên sân.

Sau chiến thắng đậm trước Bangladesh, người hâm mộ Indonesia liên tục hô vang tên Herdman trên khán đài. Tuy nhiên, HLV trưởng Indonesia khẳng định ông vẫn tập trung vào mục tiêu dài hạn.

Indonesia và Thái Lan từng chạm trán nhau rất nhiều lần trong quá khứ. Ảnh: AFP/Roslan Rahman

"Về việc người hâm mộ hô vang tên tôi, nhiệm vụ duy nhất của tôi là World Cup 2030. Đây chỉ là một bước đi", Herdman kết luận.

Trước mắt, Herdman và Indonesia sẽ hướng đến trận chung kết với Thái Lan, nơi cuộc đối đầu giữa hai chiến lược gia từng quen thuộc với bóng đá Bắc Mỹ hứa hẹn trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của FIFA ASEAN Cup 2026.