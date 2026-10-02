Võ sĩ Trung Quốc cắn tay đối thủ Nhật Bản, lập tức bị truất quyền thi đấu ở ASIAD

Ở tứ kết hạng cân 70 kg nữ môn judo tại ASIAD 2026, võ sĩ Nhật Bản Rin Maeda bị Tang Jing của Trung Quốc cắn vào tay. Tang Jing bị truất quyền thi đấu khoảng một phút sau khi trận đấu bắt đầu.

Sự việc xảy ra trong một pha giằng co trên mặt thảm. Tang Jing được cho là đã cắn vào phần cổ tay phía trên của Maeda. Maeda đứng dậy và cho trọng tài xem những dấu răng rõ ràng trên tay. Sau khi xem lại video thông qua hội đồng giám sát, trọng tài quyết định truất quyền thi đấu Tang Jing.

Trả lời tờ THE DIGEST, Maki Tsukada, HLV trưởng đội tuyển judo nữ Nhật Bản, cho biết đây là lần đầu tiên bà chứng kiến sự việc như vậy trong sự nghiệp thể thao lâu năm.

Bà nói: “Ở Asian Games, từng có những chuyện như bị đấm vào mặt, mắt sưng lên và những sự cố như vậy đã xảy ra trong lịch sử. Nhưng tôi thực sự không nghĩ rằng một chuyện như thế này lại xảy ra”.

Vết cắn của Tang Jing in hằn lên tay của Maeda

Theo HLV Tsukada, Maeda đã quấn băng quanh khu vực bị cắn, nhưng dấu răng vẫn còn nhìn thấy rất rõ: “Có vẻ như vết thương sắp chảy máu, nhưng không có chuyện phải khử trùng hay gì tương tự. Tuy nhiên, dấu răng vẫn in rất rõ và sâu”.

Bất chấp sự cố, Maeda vẫn duy trì sự tập trung và tiếp tục thi đấu. Cuối cùng, cô đánh bại đối thủ Kazakhstan ở trận chung kết để giành HCV.Tang Jing là nữ VĐV Judo Trung Quốc, sinh ngày 8/6/1995. Cô từng tham dự Olympic Paris 2024 và dừng bước ở vòng 1/16. Tại Giải vô địch Judo thế giới 2019, Tang Jing cũng lọt vào vòng 1/16.

Ở đấu trường châu Á, Tang Jing giành huy chương bạc tại Giải vô địch Judo châu Á năm 2023. Tại Asian Games, cô giành huy chương đồng hạng cân dưới 63 kg ở Jakarta năm 2018 và huy chương bạc tại Hàng Châu năm 2022, đồng thời có thêm huy chương đồng ở nội dung đồng đội hỗn hợp năm 2022.

Tang Jing còn sở hữu huy chương vàng tại Military World Games 2019, huy chương vàng IJF Grand Prix Perth 2023, huy chương bạc IJF Grand Slam Abu Dhabi 2023 cùng các huy chương khác ở các giải đấu quốc tế.