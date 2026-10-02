HLV Kim Sang Sik: Tuyển Việt Nam đấu Malaysia như trận chung kết

Đánh bại Pakistan 4-2, tuyển Việt Nam giành ngôi nhì bảng B, gặp Malaysia ở trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026. Đánh giá về trận đấu, HLV Kim Sang Sik cho biết: "Trước hết, tôi rất vui với chiến thắng này và muốn dành lời cảm ơn tới các cầu thủ. Tôi cũng cảm ơn những người hâm mộ đã đến sân, cũng như những khán giả Việt Nam theo dõi trận đấu từ quê nhà.

Hiệp 1, tuyển Việt Nam mất tập trung. Ngoài ra, do thời tiết nắng nóng nên các cầu thủ chơi không tốt, dẫn đến việc bị thủng lưới và gặp nhiều khó khăn. Nhưng sang hiệp 2, sau những điều chỉnh về con người cùng sự nỗ lực của toàn đội, chúng tôi thể hiện phong độ tốt hơn, giành chiến thắng".

HLV Kim Sang Sik hài lòng về trận đấu. Ảnh: V.A

"Tôi đặc biệt hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ trong hiệp hai. Khi ban huấn luyện đưa những cầu thủ có nhiều năng lượng hơn vào sân, họ tạo ra tác động tích cực và giúp toàn đội chơi tốt hơn", HLV Kim Sang Sik nói thêm.

Về trận đấu với Malaysia sắp tới, HLV Kim Sang Sik cho biết: "Malaysia thay đổi nhiều so với ASEAN Cup 2026. Nhưng với chúng tôi, điều đó không quá quan trọng. Tuyển Việt Nam chỉ tập trung vào những gì mình cần chuẩn bị.

Đây sẽ là trận đấu thứ tư của đội tại giải, nhưng chúng tôi vẫn tiếp cận trận đấu tiếp theo như một trận chung kết. Tuyển Việt Nam chỉ có hai ngày nghỉ trước khi tiếp tục thi đấu. Việc cầu thủ gặp vấn đề chấn thương là điều có thể xảy ra.

Tuyển Việt Nam sẵn sàng đấu Malaysia. Ảnh: V.A

Ban huấn luyện tiếp tục kiểm tra tình trạng của các cầu thủ. Đồng thời, tôi cũng muốn trao cơ hội cho những cầu thủ chưa được thi đấu nhiều ở giải lần này".

Lee Williams Minh Hoàng là người ấn định chiến thắng 4-2 cho tuyển Việt Nam, anh cho biết: "Tôi rất vui và tự hào vì tuyển Việt Nam đã đứng dậy mạnh mẽ sau thất bại trước Thái Lan. Đặc biệt à ở hiệp 2, toàn đội thể hiện tinh thần tuyệt vời để ngược dòng".

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