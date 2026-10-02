FIFA ASEAN Cup 2026: Đội tuyển Việt Nam ngược dòng đánh bại Pakistan

Chiều 2-10, trên sân Gelora Bung Karno (Indonesia), đội tuyển Việt Nam đấu đội tuyển Pakistan tại lượt trận cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026. Không thể giành quyền vào chung kết sau trận thua đội tuyển Thái Lan 0-2, nhưng mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik là giành chiến thắng trước đội tuyển Pakistan để đoạt vé tham dự trận tranh huy chương đồng.

Đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển Việt Nam nhanh chóng kiểm soát tốt thế trận và tạo ra được một vài cơ hội nguy hiểm nhưng hàng công không thể tận dụng thành công. Trái lại, đội tuyển Pakistan phản công nguy hiểm và một trong số đó được chuyển hóa thành bàn thắng ở phút 32. Người ghi bàn là Mohib Ullah.

Sau bàn thua, đội tuyển Việt Nam bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng. Phải đến hiệp 2, sự thay đổi người của huấn luyện viên Kim Sang-sik mới giúp đội tuyển Việt Nam chơi khởi sắc. Phút 50, Tuấn Tài chuyền bóng để Hai Long lừa qua trung vệ Pakistan rồi tung cú sút hiểm hóc, gỡ hòa 1-1.

Williams Minh Hoàng (áo đỏ) gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự của đội tuyển Pakistan. Ảnh: VFF

Đến phút 57, Đình Bắc đi bóng tốc độ. Anh hút những hậu vệ Pakistan trước khi chuyền bóng để Hoàng Đức dứt điểm một chạm tung lưới đội tuyển Pakistan, nâng tỷ số lên 2-1.

Sau bàn thắng thứ 2, các tuyển thủ Việt Nam được giải tỏa sức ép tâm lý, lối chơi phối hợp trở nên gắn kết hơn. Phút 80, từ một pha triển khai trực diện, bóng đến chân Đình Bắc và cầu thủ này tung ra cú sút chính diện, nâng tỷ số lên 3-1 cho đội tuyển Việt Nam.

Nỗ lực của đội tuyển Pakistan giúp họ có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 2-3 ở phút 88. Ali Khan đi bóng thẳng vào khu vực trước vòng cấm, rồi tung cú sút căng đánh bại thủ môn Lê Giang.

Tới phút 90+1, Đình Bắc đi bóng rồi chuyền xuống để Williams Minh Hoàng dứt điểm quyết đoán, ấn định tỷ số 4-2.

Đội tuyển Việt Nam thắng chung cuộc đội tuyển Pakistan 4-2. Ảnh: VFF

Đội tuyển Việt Nam sẽ tranh huy chương đồng với đội tuyển Malaysia, diễn ra lúc 16 giờ ngày 5-10, trên sân Gelora Bung Karno (Indonesia).

Trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra giữa đội tuyển Indonesia và đội tuyển Thái Lan (20 giờ tối 5-10).