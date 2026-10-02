Thống kê trận đấu Juventus 0-1 Cremonese: F. Bonazzoli tỏa sáng, Cremonese giành trọn 3 điểm
Cremonese vượt qua Juventus với tỷ số 1-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.
Kết quả & diễn biến bàn thắng
Những khoảnh khắc quyết định
Lịch sử đối đầu
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* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-juventus-0-1-cremonese-f-bonazzoli-toa-sang-cremonese-gianh-tron-3-diem-467529.html