Sức bật từ 'cần câu' sinh kế

Trao “cần câu”

Dẫn chúng tôi đến thăm mô hình nuôi gà của chị Hồ Thị Khuyên, ở thôn Nam Hà Thượng, xã Gio Linh, bà Trương Thị Thùy Trang, Phó Chủ tịch HND xã Gio Linh cho biết, đây là mô hình được hỗ trợ từ nguồn quỹ của HND xã đã giúp cho hộ gia đình chị Khuyên 50 con gà giống để chăn nuôi. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân chị Khuyên đau ốm thường xuyên không làm được công việc nặng nên chị chọn chăn nuôi gà để phát triển kinh tế.

Sau 4 tháng nuôi, đến nay đàn gà của gia đình chị phát triển đồng đều, hứa hẹn cho thu nhập. “Nhờ có sự hỗ trợ của HND xã Gio Linh tôi có gà giống để nuôi. Gia đình có thêm nguồn thu nhập để nuôi con cái ăn học và lo cho cuộc sống hằng ngày”, chị Hồ Thị Khuyên cho biết.

Lãnh đạo Hội Nông dân xã Gio Linh thăm mô hình nuôi gà của chị Hồ Thị Khuyên - Ảnh: N.D

Gia đình chị Nguyễn Thị Mỹ Nhung, ở tổ dân phố Lập Thạch, phường Nam Đông Hà được HND phường hỗ trợ 1 con bò giống. Sau khi bò sinh sản sẽ trả lại con bê cho hộ gia đình khác theo hình thức xoay vòng. Cuộc sống vất vả, tuy nhiên được hỗ trợ bò để phát triển kinh tế bản thân chị Nhung rất phấn khởi.

“Có bò nuôi rồi, tôi sẽ tập trung chăm sóc để bò sinh trưởng tốt. Đây cũng là cơ sở để gia đình tôi có thêm động lực phát triển kinh tế”, chị Nguyễn Thị Mỹ Nhung chia sẻ.

Thực tế cho thấy, tham gia mô hình nuôi bò sinh sản có nhiều ưu điểm như được hỗ trợ vốn vay ưu đãi, đối tượng con nuôi dễ chăm sóc, thức ăn dễ tìm, ít tốn công chăm sóc. Ðiểm sáng của mô hình không chỉ nằm ở việc trao con giống hay vật tư ban đầu, mà còn ở sự đồng hành của đội ngũ cán bộ phụ trách. Chính sự hỗ trợ này nhằm giảm thiểu rủi ro dịch bệnh và nâng cao hiệu quả kinh tế cho bà con.

Từ đầu năm đến nay, bằng nguồn quỹ của HND phường Nam Đông Hà đã hỗ trợ 5 hội viên về con giống để phát triển kinh tế. Nhờ vậy, đời sống của những hội viên nông dân là hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn được cải thiện đáng kể.

Ông Lê Văn Lượng, Phó Chủ tịch HND phường Nam Đông Hà cho hay: “Cùng với việc hỗ trợ sinh kế, HND phường còn tổ chức nhiều lớp tập huấn kiến thức chăn nuôi, trồng trọt giúp cho hội viên nông dân nắm vững cẩm nang trong phát triển kinh tế, từng bước đưa họ thoát nghèo”.

Đồng hành giúp hội viên thoát nghèo

Thực tế cho thấy, mô hình sinh kế cho hội viên thoát nghèo là phương pháp mang tính bền vững, thay vì giúp đỡ khó khăn trước mắt thì tạo lập phương kế sản xuất lâu dài. Đối với HND các cấp, nguồn hỗ trợ được trích ra một phần trong kinh phí hoạt động thường xuyên của hội. Việc làm này không chỉ góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia giúp nhau trong đời sống cộng đồng.

Đặc biệt, thông qua phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi thời gian qua, hội viên nông dân đã hỗ trợ hơn 2.580 ngày công lao động cùng nhiều cây, con giống và vật tư sản xuất trị giá trên 250 triệu đồng để giúp các hộ khó khăn vươn lên phát triển kinh tế.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Nhung với mô hình nuôi bò sinh sản - Ảnh: N.D

Đồng hành với hội viên, HND tỉnh phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện được vay vốn ưu đãi, mở các lớp đào tạo nghề. Trong 6 tháng đầu năm 2026, các cấp hội cũng tổ chức đào tạo nghề cho hơn 1.150 hội viên, tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho gần 28.000 hội viên và bồi dưỡng kỹ năng cho 1.895 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.

Từ nguồn vốn và sự đồng hành của tổ chức hội, nhiều mô hình sản xuất hiệu quả của những hội viên nông dân là hộ nghèo, hộ cận nghèo được hình thành và biết ứng dụng công nghệ vào sản xuất đang từng bước mang lại giá trị kinh tế.

Mô hình trồng dưa hữu cơ bằng giàn của chị Trần Hoài Thương ở thôn Gio Quang, xã Gio Linh được nhiều người biết đến bởi đây là mô hình ứng dụng công nghệ vào trồng và chăm sóc. Được HND xã hỗ trợ về vốn, chị Thương đã tiến hành trồng dưa dấu, dưa leo và mướp trên 7 sào đất theo hướng phát triển nông nghiệp xanh. Đến nay, mô hình đã cho thu hoạch, mỗi năm chị Thương làm 2 vụ, mỗi vụ gia đình chị thu lãi từ 70-100 triệu đồng.

“Được hỗ trợ về vốn và khoa học, kỹ thuật giúp cho bản thân tôi thực hiện mô hình trồng dưa hữu cơ. Đặc biệt thông qua kênh của HND xã, những sản phẩm của tôi được giới thiệu và tiêu thụ ra thị trường thuận lợi hơn”, chị Trần Hoài Thương cho hay.

Với sự hỗ trợ về sinh kế đã thực sự mở ra cho người nông dân có hoàn cảnh khó khăn có những hướng đi mới trong phát triển kinh tế. Thay vì chỉ tập trung hỗ trợ giống, vốn hay vật tư sản xuất, HND các cấp tăng cường hỗ trợ hội viên xây dựng thương hiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm. Định hướng này giúp nông dân chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm. Đây chính là sức bật từ những "cần câu" sinh kế để hội viên nông dân có cơ hội vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

“Thời gian tới, HND tỉnh sẽ tập trung vào 3 yếu tố chính đó là con người, công nghệ và chính sách của nhà nước. Trong đó chính sách của nhà nước đóng vai trò dẫn dắt tạo động lực và môi trường cho sự thay đổi này. Vai trò của các cấp HND là tập trung vào giám sát và phản biện hiệu quả các chính sách có liên quan, chủ động tìm kiếm liên kết các nguồn lực để hỗ trợ hội viên, nhất là những hội viên hộ nghèo, hộ cận nghèo giúp họ trong khâu sản xuất và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, bảo đảm đầu ra. Đồng thời giúp họ tiếp cận với các chính sách ưu đãi một cách tốt nhất”, ông Trần Tiến Sỹ, Chủ tịch HND tỉnh nhấn mạnh thêm.