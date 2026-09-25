Phường Thanh Khê ra mắt mô hình 'Người mẹ đồng hành - Gieo niềm tin'

Lãnh đạo phường Thanh Khê chúc mừng tại buổi ra mắt mô hình “Người mẹ đồng hành - Gieo niềm tin”. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Mô hình hướng đến thanh thiếu niên vi phạm pháp luật hoặc có nguy cơ vi phạm pháp luật. Mỗi trường hợp phân công một chi hội trưởng hoặc hội viên nòng cốt làm “Người mẹ đồng hành”, gặp gỡ thanh thiếu niên và gia đình để tìm hiểu hoàn cảnh, những khó khăn có thể dẫn đến nguy cơ vi phạm pháp luật, từ đó xây dựng hồ sơ theo dõi và kế hoạch hỗ trợ phù hợp.

Ít nhất mỗi tháng 1 lần, “Người mẹ đồng hành” gặp gỡ, động viên; đồng thời hướng dẫn kỹ năng sống, ý thức chấp hành pháp luật, kết nối các nguồn lực để hỗ trợ học tập, học nghề, việc làm; tạo điều kiện để thanh thiếu niên tham gia hoạt động tập thể tại địa phương.

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Khê đặt mục tiêu 100% thanh thiếu niên được phân công có hồ sơ theo dõi và kế hoạch đồng hành; 100% gia đình được tiếp cận, gặp gỡ hoặc phối hợp trong quá trình thực hiện; mỗi thanh thiếu niên được gặp gỡ hoặc liên hệ ít nhất 1 lần/tháng.

Hằng năm, mô hình tổ chức ít nhất một chuyên đề tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kỹ năng sống hoặc định hướng giá trị sống cho thanh thiếu niên và gia đình; phấn đấu hơn 50% thanh thiếu niên được đồng hành có chuyển biến tích cực về nhận thức, thái độ hoặc hành vi.