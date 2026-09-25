TP Hồ Chí Minh chọn FDI công nghệ cao gắn với doanh nghiệp Việt

Quang cảnh tọa đàm.

Ngày 25/9, tại TP Hồ Chí Minh, Báo Công Thương tổ chức tọa đàm “Bất động sản công nghiệp phía Nam: Đón làn sóng FDI công nghệ cao và kiến tạo hệ sinh thái sản xuất mới”. Các ý kiến tập trung vào việc tổ chức lại không gian công nghiệp, chuẩn bị điều kiện đón dự án và tăng cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng.

Ông Nguyễn Trường Thi, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh, cho biết chỉ số sản xuất công nghiệp của thành phố trong 9 tháng năm 2026 ước tăng khoảng 11% so với cùng kỳ; riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng khoảng 12,6%. Sau hợp nhất, Thành phố có thêm không gian để phát huy thế mạnh công nghiệp, dịch vụ, cảng biển và logistics của từng khu vực.

Theo ông Thi, TP Hồ Chí Minh hiện có 105 khu chế xuất, khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 50.000 ha. Trong đó, ba khu chế xuất và 55 khu công nghiệp đang hoạt động, tỷ lệ lấp đầy bình quân khoảng 80%. Thành phố còn có 66 cụm công nghiệp, nhưng mới 19 cụm hoạt động, với tỷ lệ lấp đầy bình quân khoảng 59%. Những con số này cho thấy dư địa tiếp nhận đầu tư vẫn còn, song việc mở rộng cần đi cùng nâng chất hạ tầng và sử dụng đất hiệu quả.

Hiện nay, Thành phố định hướng khu vực trung tâm ưu tiên dịch vụ và công nghiệp công nghệ cao, ít sử dụng đất, lao động; khu vực Bình Dương trước đây tiếp tục phát triển chế biến, chế tạo, điện tử; khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây phát huy lợi thế cảng biển nước sâu, logistics và năng lượng. Với các cụm công nghiệp, Thành phố đang rà soát nơi cần giữ lại, bổ sung hoặc chuyển đổi công năng, đồng thời đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng tỷ lệ lấp đầy bình quân lên khoảng 80%.

Dòng vốn FDI tăng tốc vào các KCX-KCN TP Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, ông Thi nhấn mạnh thu hút FDI phải gắn với việc doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Thành phố đã đưa vào hoạt động Trung tâm Phát triển Công nghiệp - Công nghiệp hỗ trợ và cổng dữ liệu sản phẩm công nghiệp, cập nhật hơn 1.000 sản phẩm của hơn 400 doanh nghiệp. Đây là một cách giúp nhà đầu tư tìm kiếm nhà cung ứng trong nước. Thành phố cũng đề xuất xây dựng dữ liệu chung về quy hoạch, quỹ đất công nghiệp và nhu cầu nhân lực để tăng liên kết với các địa phương trong vùng.

Liên quan đến các dự án, ông Lê Văn Thinh, Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP Hồ Chí Minh, cho biết vốn thu hút vào các khu chế xuất, khu công nghiệp của Thành phố trong chín tháng đầu năm đạt 5,57 tỷ USD, vượt chỉ tiêu kế hoạch năm; riêng FDI đạt 4,27 tỷ USD. Dù số dự án FDI cấp mới giảm so với cùng kỳ, quy mô vốn của các dự án mới tăng. Theo ông, Thành phố cần chọn dự án phù hợp với định hướng công nghệ, nghiên cứu và phát triển, chuyển đổi xanh, đồng thời có khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Ông Thinh cho rằng, việc chuẩn bị quỹ đất phải gắn với điện, nước, viễn thông, xử lý nước thải, giao thông và điều kiện sống cho người lao động. Ban Quản lý đặt mục tiêu hình thành khoảng 6.500 - 6.800 ha đất sạch có hạ tầng hoàn chỉnh trong giai đoạn 2025 - 2030. Mô hình nhà xưởng cao tầng cũng được nghiên cứu để sử dụng đất hiệu quả hơn và tạo mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp công nghệ cao.

Tương tự, nhà báo Nguyễn Văn Minh, Tổng biên tập Báo Công Thương cho biết, nhà đầu tư công nghệ cao hiện quan tâm cả sự ổn định của nguồn điện, khả năng đáp ứng nhân lực kỹ thuật và thời gian hoàn thành thủ tục. Theo ông, hiệu quả của khu công nghiệp cần được nhìn qua số kỹ sư Việt Nam làm việc, số doanh nghiệp trong nước trở thành nhà cung ứng và khả năng đáp ứng yêu cầu về điện xanh, thay vì chỉ qua diện tích đất đã cho thuê