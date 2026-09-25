Gần 1,5 tỷ đồng thực hiện 'Tết Quân - Dân' tại xã Chợ Gạo

Công ty Cổ phần Công nghiệp thực phẩm Thabico Tiền Giang trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà đại đoàn kết cho xã Chợ Gạo.

Theo kế hoạch, “Tết Quân - Dân” năm 2027 được xã Chợ Gạo triển khai với nhiều công trình, phần việc thiết thực, hướng về cơ sở. Các hoạt động tập trung chăm lo người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ sinh kế, trao học bổng, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; đồng thời thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới nâng cao, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đồng chí Huỳnh Ngọc Thủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Chợ Gạo trao Thư cảm ơn các đơn vị, cá nhân đồng hành cùng Chương trình Tết Quân -Dân tại xã Chợ Gạo.

Tổng giá trị các công trình, phần việc đăng ký thực hiện gần 1,5 tỷ đồng. Tại lễ phát động, nhiều cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm đã trao bảng tượng trưng đóng góp, ủng hộ chương trình.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Huỳnh Ngọc Thủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Chợ Gạo đề nghị Ban Tổ chức và các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm các công trình, phần việc được thực hiện đúng tiến độ, đúng đối tượng, đúng mục đích, công khai, thiết thực và phát huy hiệu quả lâu dài.

Trao 50 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Dịp này, Ban Tổ chức “Tết Quân - Dân” xã Chợ Gạo trao 50 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.