Spider-Man vượt mặt Avatar, lập kỳ tích mới

Chỉ sau những ngày đầu công chiếu, Spider-Man: Brand New Day đã trở thành hiện tượng phòng vé lớn nhất năm 2026. Bộ phim của Sony và Marvel Studios liên tiếp phá hàng loạt cột mốc về doanh thu mở màn, thậm chí vượt qua nhiều thành tích từng thuộc về Avatar, Avengers: Endgame và Spider-Man: No Way Home ở các thị trường trọng điểm.

Tại Bắc Mỹ, Spider-Man: Brand New Day vừa ghi tên mình vào lịch sử khi thu 168 triệu USD chỉ trong ngày đầu tiên, bao gồm doanh thu suất chiếu sớm và ngày phát hành chính thức. Đây là ngày mở màn cao nhất lịch sử phòng vé Mỹ, vượt kỷ lục 157,4 triệu USD mà Avengers: Endgame thiết lập năm 2019.

Spider-Man: Brand New Day tạo cơn sốt toàn cầu khi liên tiếp phá vỡ nhiều kỷ lục doanh thu ngay trong những ngày đầu công chiếu. Ảnh: Marvel.

Theo Variety và Forbes, doanh thu ngày đầu của bộ phim đã giúp Sony nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành danh hiệu phim có cuối tuần mở màn cao nhất mọi thời đại. Hãng hiện thận trọng dự báo khoảng 325 triệu USD sau ba ngày, nhưng nhiều đơn vị phân tích độc lập cho rằng con số thực tế có thể dao động 350-358 triệu USD, tức đủ khả năng vượt qua mức 357,1 triệu USD của Avengers: Endgame. Nếu điều đó xảy ra, Tom Holland sẽ chính thức sở hữu bộ phim có màn ra mắt lớn nhất lịch sử Bắc Mỹ.

Không chỉ tạo cơn sốt tại quê nhà, Spider-Man: Brand New Day còn bùng nổ ở châu Á. Trung Quốc, thị trường từng không phát hành Spider-Man: No Way Home, chứng kiến sự trở lại đầy ngoạn mục của Người Nhện. Bộ phim kết thúc giai đoạn bán vé trước với 18,1 triệu USD, trở thành tác phẩm siêu anh hùng có doanh thu đặt vé trước cao nhất kể từ Avengers: Endgame.

Spider-Man: Brand New Day vượt mốc 100 triệu USD tại Bắc Mỹ chỉ trong chưa đầy một ngày, bỏ xa tốc độ của các phần phim Avatar. Ảnh: Universal.

Ngay trong ngày đầu phát hành, doanh thu tại Trung Quốc đạt khoảng 37 triệu USD, trở thành phim siêu anh hùng Hollywood mở màn lớn nhất trong 7 năm. Các đơn vị theo dõi phòng vé như Maoyan và Dengta hiện dự báo tổng doanh thu tại thị trường này có thể đạt 250-265 triệu USD, cao hơn thành tích của Avatar 2: The Way of Water tại Trung Quốc.

Một cột mốc khác cũng gây chú ý là tốc độ vượt 100 triệu USD tại Bắc Mỹ. Theo Comic Basics, Spider-Man: Brand New Day chỉ mất chưa đầy 24 giờ để cán mốc này, nhanh hơn rất nhiều so với các phần phim Avatar. Trước đó, Avatar: The Way of Water cần khoảng 3 ngày để đạt 100 triệu USD, còn Avatar (2009) phải mất 4 ngày.

Người Nhện trở lại đầy ấn tượng tại Trung Quốc với doanh thu mở màn cao nhất của một phim siêu anh hùng Hollywood trong nhiều năm. Ảnh: Marvel.

Điều này phản ánh khác biệt giữa hai thương hiệu. Nếu Avatar nổi tiếng nhờ khả năng giữ doanh thu ổn định trong nhiều tuần, thì Spider-Man lại tạo nên sức hút khổng lồ ngay từ ngày đầu công chiếu.

Hàn Quốc cũng ghi nhận thành tích ấn tượng. Theo Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc và Chosun Daily, Spider-Man: Brand New Day vượt mốc 2 triệu lượt khán giả chỉ sau 4 ngày, nhanh hơn cả Avatar lẫn bom tấn 12.12: The Day, vốn đều cần 6 ngày để đạt thành tích tương tự.

Tại Việt Nam, Spider-Man: Brand New Day cũng khởi đầu thuận lợi. Theo Box Office Vietnam, bộ phim đã thu hơn 70 tỷ đồng chỉ sau vài ngày phát hành, trở thành tác phẩm Hollywood dẫn đầu phòng vé trong giai đoạn hiện tại.

Bộ phim tiếp tục ghi dấu ấn tại Hàn Quốc và Việt Nam, trở thành tâm điểm phòng vé ở nhiều thị trường châu Á. Ảnh: Marvel.

Đáng chú ý, nhiều nhà phê bình đánh giá đây là phần phim giàu cảm xúc nhất của Tom Holland khi đưa Peter Parker trở về hình ảnh "Người Nhện của khu phố", thay vì tiếp tục khai thác những cuộc chiến đa vũ trụ quy mô lớn.

Dù vậy, câu chuyện về khả năng vượt qua Avatar trên bảng xếp hạng doanh thu toàn cầu vẫn còn gây tranh luận. Ngay sau khi các kỷ lục mở màn liên tục bị phá, nhiều ý kiến trên các diễn đàn phòng vé quốc tế cho rằng Spider-Man: Brand New Day có thể tiến tới mốc 2,9-3 tỷ USD, qua đó thách thức Avatar.

Dù khởi đầu bùng nổ, Spider-Man: Brand New Day vẫn đối mặt nhiều thử thách nếu muốn chạm tới kỷ lục doanh thu toàn cầu của Avatar.

Tuy nhiên, phần lớn các chuyên gia và cộng đồng theo dõi phòng vé lại giữ quan điểm thận trọng hơn. Theo phân tích được chia sẻ rộng rãi trên nhiều diễn đàn chuyên về doanh thu phòng vé, rào cản lớn nhất của Spider-Man nằm ở thị trường Trung Quốc. Avengers: Endgame từng thu hơn 600 triệu USD tại đây nhưng cuối cùng vẫn chỉ dừng ở khoảng 2,799 tỷ USD toàn cầu.

Giới phê bình đánh giá đây là phần phim giàu cảm xúc nhất của Tom Holland trong vai Peter Parker. Ảnh: Marvel.

Trong khi đó, Spider-Man: Brand New Day hiện chỉ được dự báo đạt khoảng 250 triệu USD tại Trung Quốc. Điều đó đồng nghĩa bộ phim sẽ phải bù đắp hàng trăm triệu USD từ các thị trường khác nếu muốn chạm tới cột mốc của Avatar.

Nhiều chuyên gia cũng nhấn mạnh phim siêu anh hùng thường có doanh thu tập trung rất mạnh trong tuần đầu, sau đó giảm nhanh hơn so với những thương hiệu có khả năng giữ suất chiếu dài như Avatar.

Vì thế, dù Spider-Man: Brand New Day đã vượt mặt Avatar ở hàng loạt kỷ lục về tốc độ mở màn, bán vé trước và doanh thu ngày đầu, cuộc đua trở thành phim ăn khách nhất lịch sử thế giới vẫn còn rất nhiều thử thách.

Khả năng duy trì doanh thu trong nhiều tuần tới sẽ quyết định liệu Spider-Man: Brand New Day có thể ghi tên vào nhóm những bộ phim ăn khách nhất lịch sử hay không.

Ở thời điểm hiện tại, giới phân tích cho rằng mục tiêu khả thi nhất của Spider-Man: Brand New Day là vượt Avatar 2: The Way of Water để vươn lên nhóm ba phim có doanh thu toàn cầu cao nhất lịch sử. Còn việc lật đổ Avatar (2009) hay Avengers: Endgame sẽ phụ thuộc vào khả năng giữ doanh thu trong nhiều tuần tới, chứ không chỉ nằm ở màn bứt tốc ngoạn mục những ngày đầu công chiếu.