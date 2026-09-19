Nữ diễn viên Vbiz 3 lần làm cô dâu hụt tuyên bố giải nghệ tuổi 39, lý do gây xúc động

Ngọc Lan là gương mặt rất quen thuộc với người xem truyền hình Việt. Bắt đầu sự nghiệp từ những năm 2000, cô ghi dấu ấn sâu sắc qua hàng loạt tác phẩm như Cổng mặt trời, Kiều nữ và đại gia, Thuyền giấy, Bán chồng... Nhờ khả năng nhập vai tự nhiên và đong đầy cảm xúc, nữ diễn viên thường xuyên đảm nhận các nhân vật có nội tâm phức tạp, từ đó từng bước khẳng định vị thế vững chắc trong làng phim ảnh.

Sau hơn 20 năm gắn bó với nghề, Ngọc Lan sở hữu gia tài vai diễn đáng chú ý và từng nhận nhiều giải thưởng, đề cử về diễn xuất. Bên cạnh phim ảnh, cô còn tham gia sân khấu, dẫn chương trình và xuất hiện trong nhiều gameshow, chương trình truyền hình.

Ngọc Lan là một trong những nữ diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt, bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ những năm 2000. Ảnh: FBNV

3 lần lỡ dở đầy duyên nợ

Đường tình duyên của Ngọc Lan vốn nhiều lần trở thành tâm điểm chú ý của khán giả. Vào năm 2008, sau một chặng đường gắn bó, cô làm lễ đính hôn cùng một chuyên gia trang điểm và làm tóc. Dù đã dọn về sống chung và lên kế hoạch cho một đám cưới, cả hai lại đường ai nấy đi sau khoảng 4 năm đồng hành.

Sau đó, Ngọc Lan từng có một mối quan hệ khá kín tiếng với một người đàn ông ngoài showbiz. Nữ diễn viên từng giới thiệu người này là chồng nhưng không chia sẻ nhiều thông tin về chuyện tình cảm. Tuy nhiên, chuyện tình này cũng đứt gánh giữa đường trước khi đi đến lễ cưới.

Bước sang năm 2014, Ngọc Lan công khai tình cảm cùng diễn viên Đoàn Thanh Tài. Hai người từng về ra mắt gia đình hai bên, lên kế hoạch cho ngày trọng đại và cùng nhau chụp ảnh cưới. Dù được Đoàn Thanh Tài cầu hôn vào tháng 8/2014, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, cặp đôi đã chính thức xác nhận đường ai nấy đi.

Sau 3 lần dang dở, Ngọc Lan trở nên kín tiếng hơn trong chuyện tình cảm. Đến năm 2016, cô kết hôn với diễn viên Thanh Bình. Cặp đôi từng có khoảng thời gian được nhiều khán giả yêu mến và đón con trai Louis vào năm 2017. Những hình ảnh gia đình nhỏ của Ngọc Lan - Thanh Bình từng xuất hiện thường xuyên trên truyền thông, với cuộc sống bình dị bên con trai.

Sau 3 lần lỡ dở duyên phận, Ngọc Lan kết hôn với diễn viên Thanh Bình vào năm 2016.

Hôn nhân tan vỡ, chọn làm mẹ đơn thân

Tháng 11/2019, sau hơn 2 năm xây dựng tổ ấm, Ngọc Lan cùng Thanh Bình xác nhận chia tay. Thời điểm công khai, cô chia sẻ cả hai từng đến với nhau bằng tình cảm chân thành và quyết định dừng lại sau khi đã suy nghĩ thấu đáo. Dù không còn chung bước, cả hai vẫn đồng lòng trong việc nuôi dạy và chăm sóc con trai Louis.

Ngọc Lan từng chia sẻ Louis sẽ ở với mẹ, trong khi Thanh Bình có thể thăm con bất cứ lúc nào. Cô cũng nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất sau đổ vỡ là con trai vẫn nhận được tình yêu thương đầy đủ từ cả cha và mẹ.

Tuy nhiên năm 2019, cả hai quyết định đường ai nấy đi. Ảnh: FBNV

Khép lại cuộc hôn nhân, nữ diễn viên dành hầu hết thời gian cho con. Có giai đoạn cô chủ động bớt nhận lịch quay để ở cạnh Louis, đồng thời thu vén cuộc sống sao cho con không cảm thấy quá nhiều xáo trộn sau khi bố mẹ chia tay. Đối với Ngọc Lan, việc chăm sóc và đồng hành bên con chính là ưu tiên hàng đầu lúc này.

39 tuổi tạm ngừng đóng phim

Tháng 8/2024, Ngọc Lan gây bất ngờ khi thông báo tạm ngừng đóng phim truyền hình sau 21 năm gắn bó với nghề. Vai Ánh Dương trong Hạnh phúc bị đánh cắp được cô xem như lời chào tạm biệt gửi đến khán giả màn ảnh nhỏ.

Chia sẻ về quyết định dừng lại, Ngọc Lan cho biết cô đã đắn đo suy nghĩ suốt một năm. Trải qua 21 năm cống hiến, cô nhận ra bản thân không còn tìm thấy niềm vui và không còn phù hợp với guồng quay công việc hiện tại. Cùng với đó, cô khao khát dành nhiều thời gian hơn cho cậu con trai nhỏ.

Sau ly hôn, nữ diễn viên dành nhiều thời gian hơn cho con trai. Có thời điểm cô chủ động giảm nhận phim để ở bên con. Ảnh: FBNV

Ngọc Lan từng ví von bản thân chỉ có thể lựa chọn hai trong ba vai trò: làm cha, làm mẹ và diễn xuất. Sau nhiều năm dành thời gian cho phim trường, cô muốn tập trung hơn cho việc làm mẹ và không muốn bỏ lỡ thêm những khoảnh khắc đặc biệt trong quá trình trưởng thành của Louis.

Sau nhiều năm dành thời gian cho phim trường, cô muốn tập trung hơn cho việc làm mẹ và đồng hành cùng con trai. Ảnh: FBNV