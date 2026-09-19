Quyết định của Diệu Nhi và Anh Tú sau 5 năm

Diệu Nhi và Anh Tú là một trong những cặp đôi được khán giả quan tâm của màn ảnh Việt. Tuy cùng hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất và có mối quan hệ gắn bó ngoài đời, cả hai lại không thường xuyên đóng chung phim điện ảnh. Đáng chú ý, sau lần xuất hiện trong Chị Mười Ba năm 2019, phải đến năm 2024, cặp đôi mới tái hợp trên màn ảnh rộng.

Năm 2019, Diệu Nhi và Anh Tú cùng góp mặt trong Chị Mười Ba - Phần kết Thập Tam Muội của Thu Trang. Trong phim, Diệu Nhi đảm nhận vai Hồng Phát Nữ, còn Anh Tú vào vai Kẽm Gai. Đây là thời điểm cả hai đã được khán giả biết đến qua nhiều hoạt động diễn xuất nhưng vẫn chủ yếu xây dựng hình ảnh và sự nghiệp theo hướng riêng.

Anh Tú trong phim Chị Mười Ba.

Diệu Nhi trong phim Chị Mười Ba.

Sau Chị Mười Ba, Diệu Nhi tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh như Anh trai yêu quái, Bẫy ngọt ngào, Bóng đè và Trên bàn nhậu dưới bàn mưu. Nữ diễn viên duy trì thế mạnh ở những nhân vật có màu sắc hài hước, đồng thời từng bước thử sức với những dạng vai khác nhau.

Anh Tú cũng có hành trình riêng với loạt phim Cua lại vợ bầu, Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử, Chìa khóa trăm tỷ, Mưu kế thượng lưu và Siêu lừa gặp siêu lầy. Nam diễn viên dần đảm nhận nhiều vai chính, qua đó có thêm cơ hội khẳng định khả năng diễn xuất trên màn ảnh rộng.

Điểm đáng chú ý là trong khoảng thời gian 5 năm, cả hai không liên tục tìm kiếm cơ hội xuất hiện chung chỉ vì là vợ chồng. Mỗi người vẫn tập trung vào những dự án phù hợp với định hướng cá nhân. Điều này tạo nên một khoảng cách đáng kể giữa hai lần tái hợp trên màn ảnh.

Diệu Nhi và Anh Tú tái hợp trong phim Tết Gặp lại chị bầu.

Đến năm 2024, Diệu Nhi và Anh Tú chính thức trở lại cùng nhau trong Gặp lại chị bầu của đạo diễn Nhất Trung. Đây là dự án đặc biệt khi cả hai cùng đảm nhận những vai trò quan trọng trong câu chuyện. Diệu Nhi vào vai Huyền, trong khi Anh Tú hóa thân thành Gia Phúc.

Sự tái hợp sau 5 năm nhanh chóng nhận được sự chú ý bởi ngoài đời, Diệu Nhi và Anh Tú đã trở thành vợ chồng. Tuy nhiên, trên màn ảnh, cả hai vẫn giữ khoảng cách nhất định về số lượng dự án hợp tác. Chính vì vậy, Gặp lại chị bầu trở thành một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình diễn xuất của cặp đôi.

Sau dự án này, Diệu Nhi và Anh Tú tiếp tục theo đuổi những hoạt động riêng. Thay vì xuất hiện liên tục cùng nhau, cả hai vẫn duy trì sự nghiệp độc lập, từ điện ảnh đến các chương trình giải trí.

Từ Chị Mười Ba năm 2019 đến Gặp lại chị bầu năm 2024, khoảng thời gian 5 năm cho thấy Diệu Nhi và Anh Tú không đặt việc đóng chung lên hàng đầu. Mỗi người lựa chọn một hành trình riêng, trước khi cùng trở lại màn ảnh khi tìm được dự án phù hợp.