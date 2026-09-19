Hoa hậu Emoura Phạm lọt Top 10 Pre-Arrival của Miss Grand International 2026

Đại diện Việt Nam là Hoa hậu Emoura Phạm đã tới Thái Lan, bắt đầu hành trình chinh phục vương miện Miss Grand International 2026.

Ngày đầu đặt chân tới Thái Lan, Emoura gây ấn tượng với áo dài hồng, lấy cảm hứng từ hoa sen. Trang phục của người đẹp nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng fan sắc đẹp Việt.

Emoura Phạm tham gia lễ trao sash, cô nhận sash Vietnam từ đương kim Miss Grand International 2025 người Philippines Emma Tiglao. Nàng hậu diện thiết kế dạ hội lệch vai, lấp lánh ôm sát cơ thể, khỏe trọn lợi thế hình thể.

Nàng hậu là một trong 10 người đẹp được bình chọn nhiều nhất trong hoạt động vote nhằm tìm ra Top 10 Pre-Arrival. Đây được xem là giải thưởng phụ đầu tiên. 10 cô gái này được mời tham gia tiệc tối cùng Chủ tịch MGI, Phó Chủ tịch MGI và đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế.

Video clip: @WPressOfficial

Emoura Phạm có màn giới thiệu ấn tượng trong tiệc tối. Tại các chuyên trang nhan sắc, fan sắc đẹp Việt hết lời khen ngợi sự tự tin, khả năng giới thiệu bản thân vô cùng ấn tượng của nàng hậu.

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Đấu trường nhan sắc Miss Grand International 2026 đã chính thức bắt đầu từ ngày 18/9 tại Thái Lan, đêm Chung kết dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 10/10. Đại diện Việt Nam năm nay là Hoa hậu Emoura Phạm, được đánh giá là một trong những đại diện Việt Nam xuất sắc nhất được cử đến cuộc thi này.