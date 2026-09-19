Rosé (BlackPink) có gì?

Sau khi phát hành ngày 18/9, New Trick của Rosé nhanh chóng thu hút sự chú ý và tạo ra những phản ứng trái chiều. Theo Yonhap, New Trick là một bản garage-punk, truyền tải thông điệp về việc vượt qua khó khăn và tiếp tục bước về phía trước.

So với màu sắc buồn, nhiều tự sự tình cảm trong album rosie, sản phẩm mới cho thấy một Rosé tươi sáng và nghịch ngợm hơn. Nữ ca sĩ từng chia sẻ với Vogue rằng ca khúc được viết sau Met Gala năm nay, vào thời điểm cô nhận ra bản thân không còn nhiều cảm hứng với những bài hát buồn.

New Trick của Rosé nhận ý kiến trái chiều.

Ở chiều tích cực, New Trick được khen nhờ giai điệu bắt tai, tiết tấu nhanh và phần điệp khúc dễ nhớ. Stereogum đánh giá ca khúc sở hữu nhiều đoạn hook hiệu quả, trong khi The Bias List cho rằng chất nhạc giàu năng lượng đặc biệt phù hợp với màu giọng của Rosé. Trên các diễn đàn âm nhạc, nhiều khán giả cũng hưởng ứng hướng pop-rock mới, cho rằng nữ ca sĩ nghe tự nhiên và giàu sức sống hơn so với những bản nhạc chậm, nặng tâm trạng trong rosie.

Tuy vậy, những ý kiến chê bai cũng xuất hiện khá nhiều. Nhiều người nghe nhận xét New Trick có cấu trúc quen thuộc, phần lời đơn giản và thiếu yếu tố đủ mới để tạo dấu ấn riêng. Một số khán giả thậm chí gọi ca khúc là “dễ quên”, trong khi cách phát âm ở các đoạn verse khiến họ khó nghe rõ lời dù Rosé hát hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Việc New Trick mang nhiều hơi hướm của làn sóng pop-rock nữ hiện nay cũng trở thành chủ đề bàn luận, được cho là tương đối giống với Olivia Rodrigo. The Bias List đánh giá giọng Rosé hoạt động hiệu quả trong một bản nhạc giàu năng lượng, song nhận xét ca khúc vay mượn khá nhiều chất liệu quen thuộc của pop-rock nhiều thập niên và chưa có yếu tố độc đáo như APT..

Ca khúc mới đánh dấu màu sắc tươi sáng hơn trong âm nhạc solo của Rosé, sau những bản nhạc giàu tâm trạng trong album rosie.

Phần hình ảnh cũng nhận phản hồi hai chiều. Nhiều người khen tạo hình, màu sắc và không khí vui nhộn của MV, nhưng một số khán giả cho rằng cách trình diễn của Rosé còn khá an toàn so với chất rock của bài hát. Có ý kiến nhận xét MV hơi giống một sản phẩm quảng cáo hơn là một MV có cá tính mạnh.

New Trick là sản phẩm solo mới của Rosé sau album đầu tay rosie phát hành cuối năm 2024. MV được quay bằng iPhone 18 Pro, Dave Meyers đảm nhận vai trò đạo diễn.

Đáng chú ý, đây chỉ là một đĩa đơn độc lập, chưa phải ca khúc mở đường chính thức cho album solo thứ hai của Rosé. Nữ ca sĩ cho biết album mới dự kiến ra mắt trong năm 2027 và cô vẫn đang tìm kiếm màu sắc âm nhạc phù hợp cho giai đoạn tiếp theo.