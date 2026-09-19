D.O (EXO) chứng minh sức hút, vé concert nhanh chóng bán hết

D.O nhận được sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ trong nước và quốc tế trước thềm tour diễn solo DOH KYUNG SOO CONCERT TOUR [DAY OFF] IN SEOUL 2026-2027.

Đợt mở bán vé trước lần thứ hai dành cho thành viên câu lạc bộ người hâm mộ chính thức, diễn ra trên nền tảng Ticketlink vào ngày 18/9 theo giờ Hàn Quốc đối với thị trường quốc tế, đã nhanh chóng ghi nhận sức mua rất cao và các suất vé được phân bổ cho đợt này đã được bán hết. Trước đó, đợt bán trước dành cho thị trường Hàn Quốc cũng diễn ra vào ngày 17/9 cũng nhanh chóng bán hết.

D.O. Ảnh: fb Doh Kyung Soo

Đáng chú ý, sức hút của D.O càng được thể hiện rõ khi khán giả phải thực hiện lại quá trình đặt vé do concert bất ngờ thay đổi địa điểm. Theo thông báo chính thức của Ticketlink, toàn bộ vé đã đặt trước đó được hủy và hoàn tiền, sau đó người hâm mộ phải tiến hành đặt vé mới do địa điểm mới có sơ đồ chỗ ngồi khác.

Theo thông tin từ hệ thống dữ liệu biểu diễn KOPIS được cập nhật ngày 17/9, concert DOH KYUNG SOO CONCERT TOUR: DAY OFF [Seoul] đã ghi nhận 7.717 lượt đặt vé cho 3 đêm diễn.

Tên tour diễn “DAY OFF” mang thông điệp về việc tạm bước ra khỏi những khuôn khổ quen thuộc để tận hưởng một ngày mới theo cách riêng.

Với tour diễn lần này, D.O dự kiến mang đến những sân khấu được đầu tư về âm nhạc và trình diễn, kết hợp phong cách với khả năng thanh nhạc ổn định. Nam ca sĩ muốn tạo nên một không gian để khán giả tạm gác lại nhịp sống thường ngày và tận hưởng âm nhạc một cách thoải mái.

Sự kết hợp giữa giọng hát đặc trưng của D.O và chủ đề tự do, thư giãn của DAY OFF được kỳ vọng sẽ tạo nên một màu sắc riêng cho tour diễn solo mới.

Ảnh: fb Doh Kyung Soo

Ban đầu, DOH KYUNG SOO CONCERT TOUR [DAY OFF] IN SEOUL dự kiến diễn ra tại Ticketlink Live Arena. Tuy nhiên, ban tổ chức sau đó thông báo chuyển địa điểm vì những lý do liên quan đến việc bảo đảm an toàn cho khán giả và điều kiện tổ chức chương trình.

Địa điểm mới là KINTEX 1, Exhibition Hall 5 tại Goyang, tỉnh Gyeonggi. Lịch trình vẫn được giữ nguyên với ba đêm diễn từ ngày 2 đến 4/10/2026. Đợt bán vé chung dự kiến bắt đầu từ 20 giờ ngày 21/9 theo giờ Hàn Quốc.

Việc phải hủy và đặt lại vé do thay đổi địa điểm nhưng các đợt bán trước vẫn nhận được sự quan tâm lớn là dấu hiệu cho thấy độ hot của D.O trên thị trường concert solo. Nam ca sĩ cho thấy lượng người hâm mộ đông đảo tại Hàn Quốc cũng như các thị trường quốc tế.