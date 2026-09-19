[GALLERY] Minh Trang cùng dàn diễn viên 'Phía trước là bầu trời' giờ ra sao?

Minh Trang xuất hiện trong “Phía trước là bầu trời” khi mới 14 tuổi, vào vai em gái của Thương (Thu Nga). Dù chỉ góp mặt trong một số phân cảnh, cô gây chú ý với vẻ ngoài ngây thơ, trong trẻo. Ảnh: Gia Đình Xã Hội.

Minh Trang sinh năm 1987, từng là MC, BTV quen thuộc của VTV. Theo Tiền Phong, mới đây, cô công khai đã nhận quyết định ly hôn từ đầu tháng 8. Hiện nữ MC bước vào cuộc sống mới cùng 4 người con, tiếp tục công việc và các dự án liên quan đến trẻ em. Ảnh: FB Minh Trang.

Kiều Anh đóng Nhung - cô gái tốt nghiệp ngành báo chí, xinh đẹp, dịu dàng nhưng gặp nhiều trắc trở trong tình cảm và công việc. Nhung là một trong những nhân vật trung tâm của “Phía trước là bầu trời”. Ảnh: VTV.

Sau bộ phim, Kiều Anh tiếp tục gắn bó với nghệ thuật múa và diễn xuất, liên tục góp mặt trong các phim truyền hình. Nhiều năm qua, nữ diễn viên làm mẹ đơn thân. Ảnh: FB Kiều Anh.

Hà Hương đảm nhận vai Nguyệt trong “Phía trước là bầu trời” năm 2001. Nhân vật có cách ứng xử khéo léo nhưng tính toán, về sau được khán giả gọi là “Nguyệt thảo mai”. Sau bộ phim, Hà Hương đóng “Tình xa” (2003), “Mỹ nhân thần sách” (2018), “Bão ngầm” (2022) và phim điện ảnh “Thế hệ kỳ tích” (2025). Ảnh: VTV.

Hà Hương kết hôn năm 2008 và có hai con. Ảnh: FB Hà Hương.

Thu Nga vào vai Thương - cô sinh viên ngành tiếng Trung xinh đẹp, hiền lành, dịu dàng nhưng khá lận đận với công việc sau khi ra trường. Cùng với Nhung và Nguyệt, Thương là một trong ba nhân vật nữ trung tâm của “Phía trước là bầu trời”. Ảnh: VTV.

Sau “Phía trước là bầu trời”, Thu Nga dần vắng bóng trên màn ảnh, tập trung cho công việc múa tại Nhà hát Tuổi Trẻ. Cô đã lập gia đình, có hai con, khá kín tiếng về đời tư và vẫn duy trì tình bạn với Hà Hương, Kiều Anh sau nhiều năm. Ảnh: FB Hà Hương.

Vũ Diệu Thảo được khán giả nhớ đến với vai Thảo - cô em út hiền lành của xóm trọ trong “Phía trước là bầu trời”. Sau vai diễn này, cô không theo đuổi diễn xuất mà lựa chọn con đường gắn bó với đàn tỳ bà nhiều năm qua. Ảnh: VTV.

Chia sẻ với Tiền Phong, Diệu Thảo cho biết hiện hài lòng với cuộc sống độc thân nhưng vẫn sẵn sàng đón nhận tình yêu nếu gặp người phù hợp. Ảnh: FB Diệu Thảo.

Xem video Thu Nga vào vai Thương. Nguồn Vietnamnet.