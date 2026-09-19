Converse xin lỗi vì tranh cãi phân biệt chủng tộc, gỡ hình hợp tác với Karina

Mới đây, trang FN (thuộc tạp chí WWD)đã liên hệ với phía Converse và nhận được câu trả lời về những hình ảnh từ chiến dịch mới của thương hiệu bị dân mạng chỉ ra rằng, gợi liên tưởng đến tổ chức cực đoan KKK và các vụ hành hình bằng cách treo cổ.

Nguồn: FN/WWD

Toàn bộ lời xin lỗi từ hãng: "Chúng tôi thành thật xin lỗi. Chúng tôi thấu hiểu lý do những hình ảnh này lại gây bức xúc sâu sắc và xin thừa nhận mọi sai phạm của mình. Chúng tôi đã gỡ bỏ hình ảnh đó khỏi các kênh truyền thông mọi nền tảng mà nó xuất hiện. Đây là điều không nên xảy ra, và chúng tôi xin cam đoan rằng, sẽ làm việc tốt hơn trong tương lai".

Hình ảnh quảng cáo này nằm trong chiến dịch toàn cầu Chuck 70 X của Converse với sự góp mặt Karina (aespa). Nữ idol là gương mặt đại diện cho chiến dịch quảng bá các mẫu giày Chuck 70 X và Run Star Crush.

Trước khi Converse lên tiếng, vào thời điểm tranh cãi bùng nổ, nhiều dân mạng và fan đã bảo vệ Karina khỏi những lời công kích nặng nề. Đây là sai sót từ đội ngũ sản xuất, nữ idol không tham gia hay có quyền quyết định vào việc hậu kỳ, lên ý tưởng cho chiến dịch.

Toàn cảnh tranh cãi

Tranh cãi bùng lên mạnh vào ngày 18/9. Trên Threads và X, nhiều tài khoản quốc tế chỉ ra một bức ảnh quảng cáo của Converse từ vài tháng trước có hiệu ứng ánh sáng trên váy tạo thành hình tam giác màu trắng giống chiếc mũ trùm đầu của tổ chức KKK, trong khi đôi giày được cầm ở tay giống như hai chân buông thõng.

Hình ảnh gây tranh cãi trong chiến dịch.

Một vài bài đăng bức xúc của dân mạng quốc tế nhận tương tác lớn.

Theo trang FN, tổ chức Ku Klux Klan (KKK hay Klan) đã thực hiện những hình thức hành hình dã man (như treo cổ), đánh đập và tra tấn làm công cụ chính để gieo rắc nỗi kinh hoàng và đe dọa người da màu cũng như các nhóm người thiểu số khác tại Hoa Kỳ. KKK được thành lập vào năm 1865, sử dụng mặt nạ, mũ trùm đầu màu trắng và bạo lực có tổ chức để đàn áp quyền công dân, quyền bầu cử và sự tiến bộ về kinh tế của người da đen.

Ngoài ra, còn một hình ảnh khác cũng gây bức xúc. Đó là bức hình được đăng trên Instagram của Converse Malaysia, thuộc chiến dịch Converse x Palmes nhằm quảng bá cho dòng giày Jack Purcell PDM ra mắt hồi đầu tháng. Trong ảnh, một người đàn ông đang leo thang và đỡ lấy đôi giày treo lơ lửng trên cành cây phía trên, trong khi một người đàn ông khác đang ngước nhìn lên.

"Hình bóng gợi nhớ đến tổ chức KLAN là một chuyện. Nhưng còn hình ảnh cái cây, chiếc thang và một người đứng đằng xa ngước nhìn lên trong khi đang giơ cao đôi giày Converse thì sao?" - một người dùng Threads viết.

Các hình ảnh tranh cãi và một vài hình ảnh/ bài đăng khác thuộc chiến dịch đã được Converse xóa/ẩn. Tuy nhiên, dân mạng vẫn chưa nguôi giận vì sự thiếu nhạy cảm và thiếu tinh tế của thương hiệu.