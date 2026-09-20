Tập 12 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026': Chạm bước tới công diễn cuối

Sau một hành trình dài vượt qua “chông gai”, các “anh tài” đã bước đến công diễn cuối cùng. Để tìm ra 4 nhà lớn, 2 nhà có điểm hỏa lực thấp nhất công diễn 4 sẽ tan rã và sáp nhập vào 4 nhà có điểm hỏa lực cao hơn để hình thành các nhà chính thức của công diễn 5.

Các nhà mới được xác lập trên cơ sở sáp nhập một số nhà từ công diễn 4

Sau quá trình chiêu mộ thành viên, 4 nhà mới được xác lập và đổi tên. Nhà Thăng hoa gồm Hà An Huy, Đông Hùng, Thuận Nguyễn, OSAD, Hoàng Dũng, Hoàng Rob.

Nhà Hào môn: BB Trần, Hoàng Tôn, Thái Lê Minh Hiếu, Mew Amazing, Đinh Mạnh Ninh, Trịnh Thăng Bình.

Nhà Lục lạc gồm Thỏ DALAB, K.O, Duy Khánh, Thanh Duy, Will, Cheng.

Nhà Lẫy lừng với Huỳnh Lập, Hồ Đông Quan, Thơm DALAB, It’s Charles, Thái Lê Minh Hiếu, Jun Phạm.

Công diễn 5 bao gồm hai vòng đấu: Khởi lửa và Chốt hạ, với 4 nhà được chia thành các cặp để thi đấu đối kháng ở cả 2 vòng. Trước khi bước vào vòng đấu, mỗi nhà được cấp 50 điểm hỏa lực và có quyền tự do phân bổ số điểm này cho 2 tiết mục của mình.

Ở mỗi vòng, 2 nhà trong cùng một cặp đấu sẽ lần lượt trình diễn. Kết quả thắng thua được quyết định dựa trên số điểm hỏa lực mà khán giả trường quay bình chọn cho từng tiết mục ngay sau phần trình diễn. Nhà chiến thắng sẽ nhận toàn bộ số điểm hỏa lực mà 2 nhà đã phân bổ cho các tiết mục của vòng đấu đó.

Tiết mục "Chuyện chàng cô đơn" của "Nhà Lục lạc"

Sau 2 vòng, tổng điểm của mỗi nhà được tính dựa trên điểm của 2 tiết mục cộng với toàn bộ điểm hỏa lực giành được từ các lượt đối kháng.

Về phần quy định các tiết mục, công diễn 5 có tổng cộng 8 tiết mục, gồm 4 tiết mục vocal: Cảm ơn tình yêu tôi, Có khi, Lỗi tại mưa, X-song; và 4 tiết mục performance: Chuyện chàng cô đơn, Tìm lại, Và tôi cũng yêu em, Xinh. Mỗi nhà sẽ trình diễn 2 tiết mục, trong đó mỗi tiết mục phải có tối thiểu 2 “anh tài” tham gia.

Việc lựa chọn bài hát sẽ diễn ra trong 2 vòng so thẻ. Sau mỗi vòng so thẻ, mỗi nhà sẽ giành được 1 bài hát.

Ở cặp đấu 1 giữa Nhà Lục lạc và Hào môn, Nhà Lục lạc mở đầu vòng đấu với tiết mục performance Chuyện chàng cô đơn. Là người đảm nhiệm vai trò xây dựng concept cho tiết mục, Duy Khánh đưa ra ý tưởng về một đám cưới của người bạn, nơi 6 anh em cùng nhau đến chúc mừng cô dâu, chú rể.

Theo anh, hình ảnh này cũng gợi lên một khoảnh khắc đối lập, khi chứng kiến người bạn của mình hạnh phúc, một chàng trai cô đơn có thể thoáng cảm thấy trống trải vì bản thân vẫn chưa có một người đồng hành.

Sau khi mang đến một tiết mục được đầu tư chỉn chu cả về phần nghe nhìn lẫn thông điệp truyền tải, Nhà Lục lạc nhận về 2.450 điểm bình chọn từ khán giả.

Phần dàn dựng ấn tượng trong bài diễn "Lỗi tại mưa" của "Nhà Hào môn"

Trong khi đó, Nhà Hào môn mang đến thông điệp về tình yêu chân thực qua câu chuyện chàng “ma cà rồng” si tình.

Các thành viên cho thấy sự đầu tư trong việc xây dựng concept khi không xem Lỗi tại mưa và Tìm lại là hai tiết mục độc lập, mà kết nối chúng thành hai chương trong cùng một câu chuyện.

Đáng chú ý trong tiết mục lần này, Mew Amazing và BB Trần cùng thử sức ở một phần trình diễn vocal. Cả hai cho biết mục tiêu không phải là trở thành một vocalist chuyên nghiệp, mà là thử thách bản thân và nỗ lực hết mình để “vượt chông gai”, đúng với tinh thần mà chương trình đặt ra.

Đối với cặp đấu Thăng hoa và Lẫy lừng, Nhà Thăng hoa đã chiêu đãi khán giả tiết mục vocal ấn tượng Cảm ơn tình yêu tôi qua giọng hát của Hà An Huy và Hoàng Dũng.

Hà An Huy, Hoàng Dũng trong "Cảm ơn tình yêu tôi"

Là 2 thành viên sở hữu chất giọng nổi bật và mang màu sắc riêng, Hà Anh Huy và Hoàng Dũng mang đến một tiết mục tạo dấu ấn mạnh mẽ về phần nghe. Trong bài hát lần này, Hà An Huy và Hoàng Dũng thống nhất hát đan xen để tạo cao trào cho mỗi cá nhân. Với họ, đây không chỉ là phương án phù hợp nhất với ca khúc mà còn thể hiện sự tôn trọng dành cho đối phương.

Khi nhắc về thông điệp mà tiết mục mong muốn mang đến, OSAD chia sẻ rằng từ đề bài Bập bùng bập bùng, anh và các thành viên trong nhà muốn khai thác những giá trị và cảm xúc nằm sâu bên trong mỗi người. Cuộc sống xô bồ đôi khi khiến con người quên mất những điều ấy, nhưng chỉ cần chậm lại và nhìn vào bên trong, mỗi người có thể nhận ra những cảm xúc ấy vẫn luôn âm ỉ hiện hữu, dù không phải lúc nào cũng rực cháy mạnh mẽ.

Sau phần trình diễn, điểm bình chọn Nhà Thăng hoa nhận được là 2.040 điểm.

Khác với hình ảnh nhẹ nhàng, bềnh bồng thường thấy, Nhà Lẫy lừng quyết định mang đến một màu sắc hoàn toàn khác tại công diễn 5 với tiết mục performance Xinh mang đậm tinh thần fitness. Trong concept lần này, các thành viên hóa thân thành những anh chàng trai tràn đầy năng lượng trong phòng gym. Đây cũng là dịp để các anh tài cho khán giả thấy một phiên bản năng động, hài hước và có phần “lầy lội” hơn của mình.

Tiết mục mang tinh thần khỏe khoắn của "Nhà Lẫy lừng"

Tuy nhiên, để tạo nên một tiết mục sôi động, Jun Phạm cho biết bài diễn lần này có nhiều động tác lấy cảm hứng từ gym, đòi hỏi các thành viên phải đảm bảo sức bền cũng như khả năng bắt nhịp. Vì vậy, Nhà Lẫy lừng phải cân nhắc và tiết chế trong quá trình dàn dựng để tiết mục vừa đủ mãn nhãn về hình ảnh và vừa đảm bảo chất lượng phần nghe.

Bên cạnh đó, tiết mục còn có màn rap duo giữa Hồ Đông Quan và Thái VG. Thái VG cũng đặt yêu cầu khá cao cho Hồ Đông Quan khi mong muốn anh có thể thể hiện phần rap với cách phát âm và phong cách gần với một rapper bản địa.

Tiết mục của Nhà Lẫy lừng khép lại vòng đấu Khởi lửa trong tập 12. Sau loạt màn đối đầu, Nhà Lục lạc và Nhà Lẫy lừng là hai nhà giành chiến thắng, với lợi thế điểm số cho vòng đấu tiếp theo.