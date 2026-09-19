Han So Hee vướng tranh cãi

Ngày 19/9, tờ Sports Seoul đưa tin Han So Hee và Choi Min Sik, hai diễn viên chính của bộ phim Intern, xuất hiện với tư cách khách mời trong chương trình 12 giờ của Son Seok Hee trên MBC Standard FM.

Trong chương trình, khi được hỏi về ấn tượng khi làm việc với Han So Hee, Choi Min Sik cho biết ông "ghen tị với tuổi trẻ của cô". Nam diễn viên nói thêm Han So Hee sở hữu nguồn năng lượng tươi trẻ, trong sáng mà chỉ những người trẻ mới có.

Cụ thể, khi được hỏi học hỏi điều gì từ Han So Hee, Choi Min Sik trả lời: “Thay vì nói rằng tôi đã học được điều gì đó, tôi muốn chia sẻ về điều tôi ghen tị ở Han So Hee. Đó là tuổi trẻ. Tôi có cảm giác ‘nếu có thể quay lại thời trẻ, tôi sẽ làm tốt và chăm chỉ hơn so với ngày xưa. Hơn nữa, còn có một nguồn năng lượng tỏa ra từ những người trẻ tuổi, phải không. Cái khí chất đó thực sự khác biệt”.

Han So Hee đang là tâm điểm gây tranh cãi. Ảnh: Tvreport.

Son Seok Hee cũng đồng tình với Choi Min Sik và nói ông cũng cảm thấy ghen tị với nữ diễn viên. Đáp lại, Han So Hee cảm ơn rồi bất ngờ đùa: "Vì không có thứ tự nào để đạt được điều đó cả".

Câu nói khiến Son Seok Hee bật cười nhưng sau đó nam MC khuyên cô: "Em không nên nói những điều như vậy". Nhận ra mình lỡ lời, Han So Hee lập tức vẫy tay, cúi đầu và nói lời xin lỗi. Không khí chương trình sau đó trở lại vui vẻ.

Tuy nhiên, sau khi chương trình lên sóng, một bộ phận khán giả tiếp tục chỉ trích phát ngôn của Han So Hee. Một số bình luận cho rằng nữ diễn viên nên thận trọng hơn khi phát biểu trước công chúng.

"Hãy cẩn thận với lời nói của mình", "Có vẻ cô ấy nên cẩn thận hơn khi phỏng vấn", "Ước gì cô ấy suy nghĩ kỹ trước khi nói" là một số bình luận được đưa ra.

Nữ diễn viên lập tức xin lỗi nhưng vẫn bị chỉ trích trên mạng xã hội. Ảnh: Tvreport.

Đây không phải lần đầu Han So Hee trở thành tâm điểm vì những phát ngôn thẳng thắn và hoạt động trên mạng xã hội.

Năm 2024, nữ diễn viên vướng tin đồn tình cảm với Ryu Jun Yeol. Thời điểm đó, bạn gái cũ của Ryu Jun Yeol là Hyeri đăng bài có nội dung: "Thật là vui". Sau đó, Han So Hee có bài viết được cho là đáp trả Hyeri. Cụ thể, Han So Hee viết: "Tôi cũng thấy vui". Động thái này thổi bùng tranh cãi. Sau đó, Han So Hee lên tiếng xin lỗi. Cô thừa nhận đáng lẽ nên giữ im lặng nhưng đã mất bình tĩnh và có hành động thiếu tinh tế.

Gần đây, khi nói về cách công chúng đánh giá những phát ngôn của mình, Han So Hee cho biết cô phải chấp nhận những điều cần chấp nhận. Nữ diễn viên cũng nói bản thân cảm thấy có trách nhiệm với lời nói của mình.

Intern là bộ phim có sự tham gia của Han So Hee và Choi Min Sik. Tác phẩm kể về một "thực tập sinh kỳ cựu" với 37 năm kinh nghiệm gia nhập công ty thời trang. Công ty này có CEO trẻ tuổi. Hai nhân vật cùng trải qua những xung đột liên quan đến khoảng cách thế hệ và thứ bậc trong môi trường công sở.

Sinh năm 1993, Han So Hee được biết đến qua nhiều tác phẩm như Money Flower, Lang quân 100 ngày, Thế giới hôn nhân, Dẫu biết, My Name, Soundtrack #1 và Sinh vật Gyeongseong. Nữ diễn viên từng vướng nhiều tranh luận liên quan đến đời tư, đặc biệt là ồn ào tình cảm với Ryu Jun Yeol vào 2024.