Thiên An, Quán quân 5 tuổi của cuộc thi Tìm kiếm Gương mặt MC Nhí Truyền hình mùa 2

MC Tuấn Tú và Quán quân Thiên An. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Điểm đặc biệt của mùa 2 là phiên bản KIDS+ được mở rộng độ tuổi từ 4 tuổi trở lên, tạo cơ hội cho cả những em bé còn chưa biết chữ được thử sức với sân khấu MC. Trong số những thí sinh nhỏ tuổi nhất, Thiên An gây chú ý khi mới 5 tuổi nhưng đã có khả năng đọc chữ thành thạo dù chưa vào lớp 1.

Không chỉ đọc tốt, Thiên An còn thể hiện khả năng ghi nhớ, biểu đạt và làm chủ sân khấu vượt trội so với độ tuổi. Đây cũng là lợi thế giúp cô bé tự tin thực hiện một phần thi có nội dung tương đối lớn: câu chuyện về nắng nóng cực đoan, cháy rừng và trách nhiệm của con người trước thiên nhiên.

Trong phần thi, Thiên An cùng các nhân vật Thỏ, Rùa, Khỉ và Bác Gấu mở đầu bằng một tiểu phẩm về những con vật tìm cách tránh nóng. Khi tình huống bất ngờ chuyển sang cháy rừng, cô bé bước ra dẫn dắt câu chuyện về những đợt nắng nóng và cháy rừng đang diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới, đồng thời đặt câu hỏi về tác động của biến đổi khí hậu.

Phần thi kết thúc bằng ca khúc “Trái đất này là của chúng mình”, truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ của trẻ em.

Thiên An và danh hiệu Quán quân Tìm kiếm Gương mặt MC Nhí Truyền hình mùa 2.

Thiên An tên thật là Nguyễn Phan Hạ An, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Từ nhỏ, em đã sớm bộc lộ những tố chất nghệ thuật, tham gia nhiều chương trình, sự kiện nhỏ và luôn thể hiện sự thông minh, linh hoạt trong giao tiếp.

Thiên An từng góp mặt trong dự án phim truyền hình “Vượt qua cạm bẫy” do Học viện Điện ảnh Thái Dương sản xuất và một vai nhỏ trong phim truyền hình “Lửa trắng” của Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam.

Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng Thiên An đã góp mặt trong nhiều chương trình thời trang, sự kiện văn hóa nghệ thuật, lễ hội, như Taipei International Fashion Week 2026, Trạm Hạnh Phúc (25/9/2025 - Hải Phòng), Giai điệu Tổ quốc (1/9/2025), Trường ca bất tử (27/7/2025)…, các sự kiện Lễ Hội Đền Cao - Hải Phòng; Lễ hội Di sản Thế giới chùa Thanh Mai - Hải Phòng…

Thiên An cũng là gương mặt quen thuộc của các nhà thiết kế hàng đầu như Cao Minh Tiến, Phạm Gia Hưng, Trần Thanh Mẫn, Nhật Thực, Như Trần, O'Princess, Ada Anh Trương, Linh Phương… trong các sự kiện trình diễn thời trang, giới thiệu bộ sưu tập mới.

Cô bé còn giành nhiều giải thưởng người mẫu nhí, MC như I Am Model Search Việt Nam 2026, Đại sứ Thương hiệu Vinh Quang ETM, giải Người mẫu trình diễn” cuộc thi Tìm Kiếm gương mặt người mẫu nhí năm 2026 và mới đây nhất là giải Quán quân MC nhí truyền hình 2026.

Còn nhỏ tuổi nhưng Thiên An rất tự tin trên sân khấu.

Thiên An cũng có cơ hội làm MC nhiều sự kiện lớn như MT Fashion Show - Hi Summer 2025 (Royal City, Hà Nội), Lễ hội Trung Thu 2025 (do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại Trung tâm triển lãm Vân Hồ, Hà Nội), MT Fashion Show - Fall in Love with Emotion (Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội), thảm đỏ Festival Piano Talent toàn quốc 2025, MT Fashion show Spring & Summer 2026, cũng như làm MC review, quảng bá, dẫn trải nghiệm tại nhiều sự kiện cộng đồng và thương hiệu thiếu nhi…

Còn rất nhỏ tuổi, nhưng Thiên An không chỉ say mê với nghề, mà còn có thái độ làm nghề vô cùng nghiêm túc, chuyên nghiệp, chỉn chu, được các cô chú, anh chị đồng nghiệp đánh giá cao và yêu mến. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, cô bé hứa hẹn sẽ tiếp tục tỏa sáng rực rỡ trên hành trình nghệ thuật.

Đêm chung kết “Tìm kiếm Gương mặt MC Nhí Truyền hình” mùa 2 được tổ chức tại trường quay ngoài trời của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) với sự tranh tài của 25 thí sinh. Chương trình có sự góp mặt của nhiều khách mời đặc biệt như MC Thảo Vân, MC Tuấn Tú, MC/Ca sĩ Phan Anh, Á hậu Lương Hoa Đan, Nữ hoàng Tài năng Kim Huyền Sâm cùng các nghệ sĩ, MC và chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực truyền hình. Chương trình do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức, Truyền hình cáp Hà Nội phối hợp cùng Đỗ Anh Media & Entertainment thực hiện. Sau thành công của mùa đầu tiên năm 2025, mùa 2 tiếp tục mở rộng sân chơi với phiên bản KIDS+, hướng tới nhiều nhóm tuổi hơn và tạo cơ hội để những tài năng nhỏ tuổi làm quen với sân khấu, ngôn ngữ truyền hình và kỹ năng dẫn chương trình.