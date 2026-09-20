Sôi nổi cuộc thi 'Tiếng hát Phan Rí Cửa'

Cuộc thi “Tiếng hát Phan Rí Cửa” thu hút nhiều thí sinh tham gia

Cuộc thi dành cho công dân từ đủ 18 tuổi đang sinh sống, làm việc trong và ngoài địa bàn xã Phan Rí Cửa. Thí sinh tranh tài ở thể loại đơn ca với các ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước và con người Việt Nam.

Trước đó, vòng sơ khảo được tổ chức ngày 14/9. Căn cứ kết quả chấm điểm, Ban Giám khảo lựa chọn 20 thí sinh có phần thể hiện tốt vào vòng chung khảo diễn ra tối 16/9. Qua vòng chung khảo, 10 thí sinh xuất sắc được chọn vào vòng chung kết xếp hạng.

Nhiều phần thi được dàn dựng công phu

Tại đêm chung kết, mỗi thí sinh trình bày 2 ca khúc tự chọn, gồm ca khúc đã thể hiện ở vòng chung khảo và một ca khúc đăng ký mới.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, các thí sinh đã mang đến những phần thi chất lượng, thể hiện sự đa dạng về chất giọng, kỹ năng xử lý ca khúc và phong cách biểu diễn. Nhiều tiết mục được đầu tư về trang phục, dàn dựng và múa minh họa, tạo không khí sôi nổi, cống hiến cho khán giả những màn biểu diễn đặc sắc.

Cuộc thi thu hút đông đảo người dân xã Phan Rí Cửa tham gia xem, cổ vũ

Ban Giám khảo đánh giá các tiết mục dựa trên chất giọng, kỹ năng xử lý ca khúc, phong cách biểu diễn và trang phục. Điểm chính thức của mỗi tiết mục là điểm trung bình cộng của các thành viên Ban Giám khảo.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích cho các thí sinh có thành tích xuất sắc.

Cuộc thi sẽ giúp phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ tại địa phương

Cuộc thi “Tiếng hát Phan Rí Cửa” lần đầu tiên được tổ chức đã tạo sân chơi văn hóa, nghệ thuật lành mạnh cho người dân; đồng thời, phát hiện và khuyến khích những giọng ca có năng khiếu. Hoạt động góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng, nâng cao đời sống tinh thần và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng dân cư.

Trao giải cho các thí sinh

Thông qua những ca khúc giàu ý nghĩa, cuộc thi góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước; tạo không khí vui tươi, phấn khởi và lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp trong đời sống Nhân dân địa phương.

Danh sách 10 thí sinh đạt giải tại Cuộc thi “Tiếng hát Phan Rí Cửa lần I – năm 2026:

Giải nhất: Nguyễn Khánh.

Giải nhì: Lê Triều Vũ, Nguyễn Hoàng Vũ.

Giải ba: Lê Thị Mỹ Diệu, Nguyễn Thị Hồng Thủy, Phùng Thị Kim Giang.

Giải khuyến khích: Lê Thị Hường, Lê Thị Ngọc Trâm, Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Yến Nhi.