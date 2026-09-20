Việt Nam thăng hạng trong bản đồ du lịch của Gen Z

Du khách trải nghiệm trên hồ Đồng Đò - Hà Nội. Ảnh: Thúy Triều

Đông Nam Á áp đảo trong lựa chọn điểm đến của Gen Z

Với Gen Z (những người sinh từ năm 1997 đến năm 2012), Thái Lan đứng đầu, tiếp theo là Australia, Indonesia và Việt Nam. Campuchia, Lào, Peru, Philippines, New Zealand và Ma-rốc lần lượt có mặt trong Top 10.

Trong khi đó, bảng xếp hạng của Millennials (những người sinh ra trong khoảng thời gian từ năm 1981 đến năm 1996) gồm Australia, Thái Lan, Philippines, Nhật Bản, Indonesia, Peru, Ma-rốc, Hy Lạp, Iceland và Việt Nam.

Sự khác biệt thể hiện rõ khi nhìn theo khu vực: 6/10 điểm đến trong Top 10 của Gen Z thuộc Đông Nam Á, gồm Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Campuchia, Lào và Philippines. Với Millennials, khu vực này có Thái Lan, Philippines, Indonesia và Việt Nam.

Campuchia và Lào không xuất hiện trong Top 10 Millennials nhưng lần lượt đứng thứ 5 và 6 ở Gen Z; ngược lại, Nhật Bản, Hy Lạp và Iceland có mặt trong bảng xếp hạng Millennials nhưng không lọt Top 10 Gen Z.

Gen Z ưu tiên trải nghiệm hơn độ nổi tiếng

Một phần lý giải cho xu hướng này nằm ở bài toán chi phí. Khoảng 60% Gen Z tại Anh được khảo sát kỳ vọng sẽ đi nước ngoài nhiều hơn trong năm nay, nhưng chỉ 45% dự định tăng chi tiêu cho vé máy bay. Đông Nam Á có lợi thế nhờ khoảng cách di chuyển tương đối thuận tiện, chi phí lưu trú và ăn uống dễ kiểm soát, trong khi trải nghiệm đa dạng.

Thái Lan đứng đầu lựa chọn của Gen Z và thứ 2 ở Millennials, một phần nhờ khả năng mang lại nhiều trải nghiệm với mức chi phí tương đối dễ tiếp cận.

Tuy nhiên, Gen Z không đơn thuần tìm những nơi rẻ. Theo dữ liệu Skyscanner (nền tảng tìm kiếm và so sánh giá vé máy bay), 76% Gen Z sẵn sàng chọn một điểm đến ít nổi tiếng hơn; 51% từng chủ động lên kế hoạch tới một nơi yên tĩnh hơn thay vì điểm đến quá đông đúc. Khoảng 1/3 số người được hỏi cho biết đám đông từng ảnh hưởng đến kỳ nghỉ.

Mạng xã hội càng làm xu hướng này rõ hơn. Tại Campuchia, các video tái hiện trò chơi điện tử nổi tiếng “Temple Run” ở khu đền Angkor Wat đã vượt 2 triệu lượt xem. Long Beach trên đảo Koh Rong cũng được chú ý sau khi xuất hiện trong danh sách 10 bãi biển đẹp nhất thế giới. Ở Lào, thác Kuang Si thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội và được nhiều du khách đưa vào danh sách những nơi muốn đến...

Từ những điểm thường được kết hợp trong hành trình tới Thái Lan hoặc Việt Nam, Campuchia và Lào đang dần trở thành lựa chọn độc lập của Gen Z. Một địa danh chưa quá nổi tiếng vẫn có thể nhanh chóng được chú ý nếu có hình ảnh khác biệt, câu chuyện hấp dẫn hoặc trải nghiệm đáng chia sẻ.

Việt Nam tăng hạng trong lựa chọn của Gen Z

Việt Nam là cái tên tăng hạng mạnh trong bảng xếp hạng của Adventure360, từ vị trí thứ 10 ở Millennials lên thứ 4 ở Gen Z, tăng 6 bậc.

Kết quả này có thể được đặt trong bối cảnh những tiêu chí Gen Z đang quan tâm. Việt Nam có khả năng cân đối giữa chi phí và trải nghiệm, đồng thời cung cấp nhiều lựa chọn trong cùng một hành trình, từ đô thị, ẩm thực, biển, núi, thiên nhiên đến văn hóa và hoạt động ngoài trời.

Khảo sát của tập đoàn khách sạn Hilton (Mỹ) đối với trên 3.000 người tại 6 thị trường Đông Nam Á cho thấy 61% Gen Z tại Việt Nam dự định đi du lịch thường xuyên hơn, trong khi 65% muốn ghé nhiều điểm đến hơn trong mỗi chuyến đi. TikTok được 84% Gen Z trong khu vực lựa chọn là nguồn cảm hứng du lịch.

Theo Hilton, "có đáng tiền hay không" là một trong những yếu tố quan trọng khi Gen Z lựa chọn điểm đến ở Đông Nam Á. Riêng tại Việt Nam, trải nghiệm ẩm thực được đánh giá đặc biệt cao.

Dù vậy, sự dịch chuyển này không đồng nghĩa Gen Z từ bỏ những điểm đến phổ biến. Australia vẫn đứng thứ 2, Thái Lan đứng đầu, Indonesia thứ 3 và New Zealand thứ 9 trong bảng xếp hạng Gen Z.

Việt Nam tăng 6 bậc trong dữ liệu của Adventure360 là một tín hiệu lạc quan, nhưng kết quả này chỉ phản ánh các lượt đặt tour được doanh nghiệp phân tích và không đại diện cho toàn bộ Gen Z trên thế giới. Dù vậy, xu hướng này cho thấy một điểm đến không nhất thiết phải nổi tiếng nhất mới có sức hút với thế hệ trẻ; sự mới mẻ và trải nghiệm riêng cũng đang trở thành những yếu tố ngày càng quan trọng.