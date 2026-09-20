Lung linh sắc màu đêm khai mạc 'Lễ hội Ánh sáng biên cương' xứ Lạng

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn tham dự lễ khai mạc Lễ hội Ánh sáng biên cương 2026.

Rực rỡ sắc màu với màn trình diễn drone light đặc sắc

Hòa chung trong không khí tưng bừng của lễ hội, chương trình nghệ thuật khai mạc được dàn dựng bài bản, công phu với hệ thống âm thanh, ánh sáng công suất lớn và chuyên nghiệp. Chương trình quy tụ hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên trong và ngoài tỉnh tham gia biểu diễn, được chia làm 3 chương đặc sắc: “Cội nguồn di sản - Xứ Lạng ngàn năm”, “Sắc màu xứ Lạng” và “Biên cương hội nhập - kiến tạo tương lai”.

Điểm nhấn đêm khai mạc là màn trình diễn Drone Light Show. Đây là lần đầu tiên Lạng Sơn tổ chức biểu diễn ứng dụng công nghệ ánh sáng và thiết bị bay không người lái, tạo hình ảnh trên bầu trời kết hợp âm nhạc, giới thiệu văn hóa và con người xứ Lạng.

Tâm điểm được hàng vạn khán giả chờ đợi và mong ngóng nhất chính là màn trình diễn nghệ thuật ánh sáng trên bầu trời đêm bằng thiết bị bay (Drone Light). Lần đầu tiên tại Lạng Sơn, hoạt động biểu diễn ứng dụng công nghệ ánh sáng và thiết bị bay không người lái được triển khai để tạo hình trên bầu trời, kết hợp nhịp nhàng cùng âm nhạc. Trong khoảng thời gian 15 phút, những hình ảnh đặc trưng của mảnh đất biên cương và đất nước như cờ Tổ quốc, đàn tính, bình rượu Mẫu Sơn, chùa Tam Thanh... lần lượt hiện lên lung linh, rực rỡ. Mỗi lần chuyển cảnh, người dân và du khách lại được dịp trầm trồ, hò reo tán thưởng trước bữa tiệc thị giác mãn nhãn chưa từng có.

Những hình ảnh đặc trưng của mảnh đất biên cương như hoa đào, đàn tính, cửa khẩu Hữu Nghị hay di tích núi Phai Vệ,... hiện lên sống động.

Ngay sau chương trình nghệ thuật và màn trình diễn drone light đầy cảm xúc, không khí lễ hội tiếp tục được nối dài bằng màn diễu hành các mô hình đèn lồng qua các tuyến phố trung tâm. Đoàn diễu hành quy tụ 8 mô hình chủ đề của Ban tổ chức cùng 14 mô hình đến từ các xã trung tâm, phường, các sở, ngành, hội, đoàn thể, doanh nghiệp, hợp tác xã, trường học và các xe mô hình hưởng ứng khác.

Sau chương trình nghệ thuật, các mô hình đèn lồng diễu hành qua những tuyến phố, nối tiếp không khí sôi động của đêm hội.

Hàng chục mô hình đèn lồng khổng lồ, lạ mắt mang hình ảnh các con vật đáng yêu, đặc sản địa phương hay các biểu tượng quen thuộc đã diễu hành qua sân khấu và các tuyến phố. Tiêu biểu như tạo hình rồng, phượng uy nghi, đẹp mắt của xã Hữu Lũng, mô hình núi di tích Phai Vệ giàu truyền thống lịch sử của phường Đông Kinh, mô hình ga Đồng Đăng của xã Đồng Đăng hay tạo hình quả na - đặc sản nổi tiếng của xã Chi Lăng, hoa hồi của xã Văn Quan. Đoàn diễu hành trong tiếng cười thích thú của các em nhỏ và sự cổ vũ nhiệt tình của dòng người đông đảo đổ ra các ngả đường.

Được tổ chức đúng dịp Trung thu, lễ hội chú trọng đến không gian vui chơi và thưởng thức văn hóa của thiếu nhi. Các mô hình đèn lồng, hoạt động diễu hành trên các tuyến phố trung tâm mang lại không khí Trung thu gần gũi, ấm áp và đậm nét truyền thống.

Lan tỏa sức hút và kỳ vọng phát triển du lịch đêm

Chia sẻ niềm vui trong đêm hội, bà Hoàng Thị Tuyết (phường Đông Kinh) cho biết đây là lần đầu tiên bà được tham dự một lễ hội có nhiều phần trình diễn công phu và đặc biệt đến vậy, không khí rất đông vui nhưng vẫn bảo đảm trật tự và tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng. Trong khi đó, chị Lê Thu Hương - du khách đến từ Hà Nội khi có dịp lên thăm chồng công tác tại Lạng Sơn cũng bày tỏ sự ấn tượng sâu sắc trước các hoạt động văn hóa, ẩm thực tại đây, đồng thời kỳ vọng những nét đặc trưng và cảnh đẹp của địa phương sẽ được quảng bá rộng rãi hơn nữa tới du khách gần xa.

Việc tổ chức Lễ hội Ánh sáng biên cương năm 2026 của Lạng Sơn đúng vào dịp Tết Trung thu không chỉ mang lại không gian vui chơi, thưởng thức văn hóa gần gũi, sinh động cho thiếu nhi và người dân địa phương và du khách mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược của tỉnh Lạng Sơn, nhằm quảng bá sản phẩm du lịch đêm mới lạ, tôn vinh nghệ thuật ánh sáng và các loại đèn lồng, bảo tồn các giá trị văn hóa dân gian.

Hàng vạn người dân Lạng Sơn và du khách tham dự khai mạc Lễ hội Ánh sáng biên cương.

Chương trình khai mạc khép lại để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Trong ngày tiếp theo của lễ hội, người dân và du khách sẽ tiếp tục được trải nghiệm triển lãm đèn lồng truyền thống và hiện đại, phiên chợ “Lung linh đêm Xứ Lạng”, chương trình giao lưu nghệ thuật “Trăng sáng miền biên cương” cùng các hoạt động gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn. Thông qua chuỗi hoạt động này, Lạng Sơn đang từng bước khẳng định hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện, giàu bản sắc văn hóa và con người xứ Lạng, góp phần thúc đẩy thương mại, dịch vụ và kinh tế ban đêm phát triển mạnh mẽ.