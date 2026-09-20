Tuyên Quang sẵn sàng bùng nổ cùng 'Đêm hội Thành Tuyên 2026'

Quảng trường Nguyễn Tất Thành lung linh trước giờ G khai mạc "Đêm hội Thành Tuyên 2026"

Theo ghi nhận của Văn hoá, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, rất đông người dân và du khách đã tập trung từ sớm, trong đó nhiều gia đình đưa theo trẻ nhỏ đến chờ đón đêm hội.

Không chỉ người dân địa phương, nhiều du khách đến từ Thái Nguyên, Hà Nội, Phú Thọ và các tỉnh lân cận cũng về dự hội, kết hợp tham quan, vui chơi và trải nghiệm không khí Trung thu, đồng thời tìm cho mình những vị trí thuận lợi theo dõi chương trình.

40 mô hình đèn Trung thu sẵn sàng cho lễ diễu hành

Chia sẻ về cảm xúc trước giờ khai mạc, anh Nguyễn Quang Huy (du khách Thái Nguyên) cho biết đây là lần đầu tiên anh đưa gia đình đến Lễ hội Thành Tuyên và các thành viên, đặc biệt là các em nhỏ đều vô cùng háo hức chờ đón đêm hội.

Chị Kim Huyền (du khách) cũng bày tỏ sự phấn khích khi lần đầu trực tiếp trải nghiệm sự kiện văn hóa đặc sắc này.

Các mô hình đèn Trung thu khổng lồ mang đậm văn hóa dân gian chuẩn bị lăn bánh

Trước lượng người đổ về ngày càng đông, lực lượng chức năng đã được bố trí tại nhiều điểm quanh khu vực lễ hội nhằm tổ chức phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự và hỗ trợ người dân, du khách trong quá trình tham gia các hoạt động.

Càng về tối, các tuyến phố rực sáng bởi các mô hình đèn Trung thu cùng dòng người tấp nập càng làm tăng thêm sức nóng cho sự kiện.

Đông đảo người dân và du khách đã có mặt từ sớm

Theo kế hoạch, Lễ hội Thành Tuyên năm 2026 diễn ra từ ngày 19 đến 25.9, với điểm nhấn là "Đêm hội Thành Tuyên 2026" mang chủ đề “Lung linh đêm hội trăng rằm” tổ chức tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành.

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ Trung ương, nghệ sĩ địa phương và phần diễn diễu 40 mô hình Trung thu tiêu biểu được lựa chọn từ cuộc thi của các phường trung tâm.

Cụ thể, phường Minh Xuân đóng góp 20 mô hình, An Tường có 10 mô hình, Nông Tiến 5 mô hình, Bình Thuận 3 mô hình và Mỹ Lâm tham gia 2 mô hình.

Tuyên Quang tự tin đón chào hàng vạn du khách đến với đêm hội chính thức tối nay

Không gian lễ hội năm nay còn được mở rộng với Festival Nông sản, OCOP làng nghề gắn kết du lịch Tuyên Quang 2026 diễn ra tại đường Chiến Thắng Sông Lô (phường Minh Xuân), nơi giới thiệu các sản phẩm đặc trưng và tạo điểm tiếp cận văn hóa cho du khách.

Bên cạnh đó, không gian ẩm thực và Lễ hội Biavới 30 gian hàng tiếp tục bổ sung trải nghiệm phong phú, giúp giới thiệu nét văn hóa ẩm thực đặc sắc của xứ Tuyên.

Chuỗi sự kiện còn đan xen các hoạt động thể thao hấp dẫn như Giải Marathon Tuyên Quang năm 2026 với chủ đề “Tuyên Quang - Nơi vẻ đẹp hội tụ” và Giải trình diễn xe ô tô, mô tô địa hình tỉnh Tuyên Quang mở rộng lần thứ IV.

Sự kết nối hài hòa giữa lễ hội, văn hóa, ẩm thực, sản vật và thể thao đã mang đến nhiều lựa chọn trải nghiệm, giúp hành trình đến Tuyên Quang vượt ra ngoài khuôn khổ một đêm hội Trung thu đơn thuần.

Trải qua quá trình bồi đắp liên tục từ cộng đồng, Lễ hội Thành Tuyên hiện đã sở hữu 3 kỷ lục Guinness Việt Nam gồm: “Đêm hội Trung thu có nhiều mô hình đèn lớn nhất”, “Mâm cỗ Trung thu lớn nhất Việt Nam” và “Cặp đèn kéo quân lớn nhất Việt Nam”.

Nhờ sự gắn kết chặt chẽ giữa các giá trị văn hóa truyền thống và sản phẩm du lịch, Thành Tuyên ngày càng khẳng định được sức hút mạnh mẽ để giữ chân du khách và mở rộng hành trình khám phá Tuyên Quang.

Dưới đây là mội số hình ảnh do PV Văn hoá ghi lại tại "Đêm hội Thành Tuyên 2026":