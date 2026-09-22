VIDEO: Sau 5 ngày, ‘rốn lũ’ Hà Nội vẫn mênh mông nước

Sau khoảng 5 ngày, nhiều khu vực ở thôn Mỹ Lương, xã Trần Phú (Hà Nội) vẫn mênh mông nước. Nhìn từ trên cao, nhà cửa, đường làng và khu vực sản xuất bị nước bao quanh.

Nước tràn vào bên trong nhà dân, nhiều vật dụng sinh hoạt bị ngập. Sau nhiều ngày, người dân vẫn phải sống trong cảnh nước bủa vây.

Thôn Mỹ Lương có 932 hộ với khoảng 4.500 người. Trong đợt ngập này, khoảng 250 hộ với 750 người bị ảnh hưởng.

Lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân đưa xe máy và tài sản ra khỏi khu vực ngập sâu.

Nước ngập kéo dài khiến việc đi lại, sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn. Nhiều người vẫn phải lội nước để ra vào nhà.

Không chỉ khu dân cư, khoảng 210 ha đất sản xuất tại Mỹ Lương cũng bị ảnh hưởng, gồm 65 ha lúa, 25 ha rau màu, 60 ha cây ăn quả và 60 ha nuôi trồng thủy sản.

Đại diện thôn Mỹ Lương cùng chính quyền địa phương đi xuồng vào những khu vực còn ngập sâu để kiểm tra tình hình và hỗ trợ người dân.

Nhu yếu phẩm được chuyển tới các hộ dân còn bị nước bao quanh sau nhiều ngày.

Bao tải được tập kết để gia cố các vị trí nước tràn. Theo chính quyền địa phương, khoảng 7 km đê trên địa bàn thôn bị ảnh hưởng do đợt ngập.

Một số tuyến đường nước đã rút bớt, phương tiện có thể lưu thông trở lại, song nhiều khu vực thấp trũng vẫn còn ngập.

Đợt ngập xảy ra khi nước sông Bùi dâng cao. Lúc 7h ngày 19/9, mực nước tại trạm Yên Duyệt đạt 7,88 m, cao hơn báo động III 0,88 m. Chính quyền xã Trần Phú đã tổ chức di dời người dân tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu.

Bên trong khu dân cư, nhiều người vẫn bám nhà để trông coi tài sản, chờ nước rút để dọn dẹp và ổn định lại sinh hoạt.

Sau khoảng 5 ngày, nước vẫn chưa rút hết khỏi nhiều tuyến đường ở thôn Mỹ Lương. Người dân tiếp tục lội nước ra vào khu dân cư, mong nước sớm rút để cuộc sống trở lại nhịp thường ngày.