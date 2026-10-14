Công bố quyết định thành lập, kiện toàn nhân sự Đảng bộ Trường Cao đẳng Đà Nẵng

Trao quyết định thành lập và chỉ định nhân sự Đảng bộ Trường Cao đẳng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025–2030.

Ngày 14/10, Đảng ủy UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố các quyết định về thành lập Đảng bộ Trường Cao đẳng Đà Nẵng; chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Cao đẳng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025–2030.

Tại buổi lễ, các quyết định của Đảng ủy UBND TP Đà Nẵng được công bố, gồm: Quyết định thành lập Đảng bộ Trường Cao đẳng Đà Nẵng; Quyết định về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Trường Cao đẳng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025–2030; Quyết định về chỉ định Ủy viên, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Cao đẳng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025–2030.

Theo đó, việc thành lập Đảng bộ Trường Cao đẳng Đà Nẵng được thực hiện trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Trường Cao đẳng Đà Nẵng và Đảng bộ Trường Cao đẳng Quảng Nam, gắn với việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Công bố Quyết định thành lập 14 Chi bộ trực thuộc.

Theo Quyết định, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025–2030 gồm 15 đồng chí. Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 5 đồng chí, PGS.TS Vũ Thị Phương Anh, Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đà Nẵng được giao Phụ trách Đảng ủy cho đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Đảng ủy.

Cùng với việc kiện toàn Ban Thường vụ Đảng ủy và phân công nhiệm vụ lãnh đạo, việc chỉ định Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, góp phần hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bảo đảm công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được triển khai theo quy định.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Đức, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh, trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tổ chức đảng giữ vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao.

Vì vậy, việc thành lập và kiện toàn Đảng bộ Trường Cao đẳng Đà Nẵng có ý nghĩa thiết thực đối với việc nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là trong bối cảnh nhà trường thực hiện nhiệm vụ sau sáp nhập.

Ông Nguyễn Xuân Đức, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP Đà Nẵng.

Với quy mô 261 đảng viên, Đảng bộ Trường Cao đẳng Đà Nẵng có lực lượng chính trị quan trọng để phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, trách nhiệm và đổi mới. Đây đồng thời là điều kiện thuận lợi để cấp ủy tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và phát huy tinh thần đoàn kết trong toàn Đảng bộ...

PGS.TS Vũ Thị Phương Anh, Phó Bí thư Phụ trách Đảng ủy, Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đà Nẵng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS.TS Vũ Thị Phương Anh, Phó Bí thư Phụ trách Đảng ủy, Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đà Nẵng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ UBND thành phố, Ban xây dựng đảng và UBKT trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định, Đảng uỷ, Ban Giám hiệu và toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn trường sẽ luôn đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị mà UBND thành phố giao.

Trong thời gian tới, nhà trường sẽ tăng cường nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, mở rộng ngành nghề đào tạo, đặc biệt là các nghề trọng điểm, mũi nhọn, phục vụ nhu cầu phát triển của thành phố Đà Nẵng, để xứng đáng là Trường Cao đẳng chất lượng cao, Trung tâm thực hành vùng của cả nước.

Cũng tại buổi lễ, Đảng bộ Trường Cao đẳng công bố Quyết định thành lập 14 Chi bộ trực thuộc, chỉ định cấp uỷ, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, góp phần kiện toàn bộ máy, từng bước đi vào hoạt động trong thời gian tới.