Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Đón đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài có Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hoàng Vân.

Cùng đi với đồng chí Vilay Lakhamfong có các đồng chí: Sisay Leudetmounsone, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Phet Phomphiphak, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Vongsone Inpanphim, Bí thư Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào; Bounleua Phandanouvong, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Pingkham Lasasima, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Phó tổng Thanh tra Nhà nước và Phó trưởng ban Ban Phòng, chống tham nhũng Trung ương Lào; Daosavanh Kheuamixay, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó giám đốc Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia; Khammone Chanthachit, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; Sulina Keopaseuth, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị, Bộ Công an; Khamphao Ernthavanh, Đại sứ Lào tại Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đón đồng chí Vilay Lakhamfong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Lễ đón đồng chí Vilay Lakhamfong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Vilay Lakhamfong sinh ngày 6-9-1958 ở bản Kadane, huyện Khong, tỉnh Champasak, Lào. Đồng chí vào Đảng chính thức ngày 6-10-1981, có trình độ lý luận chính trị cao cấp; là thạc sĩ ngành Xây dựng Đảng.

Từ năm 1981 đến 1982, đồng chí là Trung đội trưởng, Trung đoàn 22, Sư đoàn 2; từ năm 1982 đến 1983 là Phó bí thư Chi bộ, Phó đại đội trưởng, Trung đoàn 22, Sư đoàn 2; từ năm 1984 đến 1985 là Bí thư Chi bộ, Đại đội trưởng; từ năm 1985 đến 1986 là Phó bí thư Chi bộ, Phó tiểu đoàn 685, Trung đoàn Không quân 641; từ năm 1987 đến 1988, là Bí thư Chi bộ, Phó tiểu đoàn 685, Trung đoàn Không quân 641; từ năm 1988 đến 1991 là Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Tiểu đoàn 688, Trung đoàn 645; từ năm 1991 đến 1996 là Phó bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Trung đoàn 645.

Trong những năm từ 1997 đến 2000, đồng chí Vilay Lakhamfong học chính trị tại Việt Nam.

Từ năm 2000 đến 2001, đồng chí là Đảng ủy viên, Bộ CHQS tỉnh Champasak; từ năm 2001 đến 2004 là Đảng ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Champasak; từ năm 2004 đến 2005 là Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Champasak; từ năm 2005 đến 2010 là Thường vụ Tỉnh ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Champasak; từ năm 2010 đến 2012 là Đại tá, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Champasak; từ năm 2012 đến 2014 là Thiếu tướng, Đảng ủy viên, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng.

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh và đồng chí Vilay Lakhamfong tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Ngày 29-8-2014, đồng chí được bổ nhiệm là Thiếu tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Từ năm 2014 đến 2015, đồng chí là Thường vụ Đảng ủy Bộ , Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; từ năm 2015 đến 2016 là Trung tướng, Phó bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; từ năm 2016 đến 2019 là Thượng tướng, Bí thư Trung ương Đảng khóa X, Phó bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Từ năm 2019 đến 2021, đồng chí được bổ nhiệm là Bí thư Trung ương Đảng khóa X, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Công an. Từ năm 2021 đến tháng 6-2022, đồng chí được bầu là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Công an; từ năm 2022 đến 2026, đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XI, Phó thủ tướng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Công an; từ tháng 1-2026 đến nay là Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XII.

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của đồng chí Vilay Lakhamfong trên cương vị Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, chuyến thăm chính thức Việt Nam của đồng chí Vilay Lakhamfong góp phần củng cố quan hệ chính trị, nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất và tăng cường gắn kết chiến lược giữa hai Đảng. Chuyến thăm là cơ sở để tiếp tục phát triển quan hệ Việt Nam-Lào theo phương châm “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược”, đáp ứng yêu cầu phát triển của mỗi nước trong giai đoạn mới, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.