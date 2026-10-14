Hà Nội nghiên cứu di dời bớt cây hoa sữa ở những nơi trồng dày

Ông Trương Việt Dũng yêu cầu nghiên cứu, đề xuất phương án dịch chuyển một số cây hoa sữa đến các vị trí phù hợp; đồng thời trồng bổ sung các loài cây xanh thay thế, bảo đảm cảnh quan, phù hợp quy hoạch và định hướng phát triển hệ thống cây xanh thành phố theo đề án đã được phê duyệt.

Cây hoa sữa trên một tuyến đường Hà Nội. Ảnh: ANH VŨ

Theo thống kê, trên địa bàn Hà Nội có khoảng 14.400 cây hoa sữa phân bổ trên nhiều tuyến đường và khu đô thị.

Việc điều chỉnh sẽ dựa trên khảo sát thực tế từng tuyến đường, đánh giá mật độ cây, khoảng cách, tình trạng sinh trưởng và mức độ ảnh hưởng đến cộng đồng. Ý kiến của người dân tại khu vực liên quan là cơ sở quan trọng để xem xét phương án phù hợp.

Nguyên tắc xuyên suốt là ưu tiên bảo tồn các cây khỏe mạnh, hàng cây lâu năm có giá trị văn hóa và cảnh quan, không chặt hạ, chuyển đồng loạt. Chỉ những vị trí thực sự bất hợp lý mới xem xét điều chỉnh theo đúng quy định và điều kiện kỹ thuật. Đối với cây được chuyển, cơ quan chức năng sẽ lựa chọn địa điểm tiếp nhận thích hợp và có phương án chăm sóc, theo dõi sau trồng. Tại những vị trí đủ điều kiện, trồng bổ sung cây bóng mát phù hợp.