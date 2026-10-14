Việt Nam và Timor-Leste thúc đẩy hợp tác nghị viện

Đại sứ Phạm Bình Đàm chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste Maria Fernanda Lay. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste cung cấp)

Ngày 14/10, tại thủ đô Dili, Đại sứ Việt Nam tại Timor-Leste Phạm Bình Đàm đã chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste Maria Fernanda Lay.

Tại buổi gặp, hai bên đã trao đổi về hợp tác nghị viện, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, tham gia các cơ chế liên nghị viện khu vực và tiến trình hoàn tất thủ tục phê chuẩn Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Maria Fernanda Lay đánh giá kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng pháp luật và quản trị quốc gia có ý nghĩa thiết thực đối với Timor-Leste trong quá trình hoàn thiện thể chế và hội nhập quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste mong muốn, tăng cường hợp tác giữa Quốc hội hai nước, trong đó chú trọng trao đổi giữa các nghị sĩ, cơ quan chuyên môn và đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc nhằm nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp.

Đại sứ Phạm Bình Đàm nhấn mạnh, việc tham gia ASEAN đòi hỏi quá trình điều chỉnh, hoàn thiện khuôn khổ pháp luật và chính sách; Việt Nam sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn, kể cả các khó khăn và bài học trong quá trình hội nhập, để Timor-Leste tham khảo khi triển khai nghĩa vụ của một thành viên ASEAN.

Đề cập hợp tác tại Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA), Chủ tịch Quốc hội Maria Fernanda Lay mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam để Quốc hội Timor-Leste tham gia hiệu quả các hoạt động của AIPA.

Cuộc gặp cũng đề cập khả năng bố trí các cuộc tiếp xúc giữa đại diện Quốc hội hai nước bên lề các kỳ họp AIPA trong thời gian tới. Quốc hội Timor-Leste đang chuẩn bị trở thành thành viên chính thức của AIPA.

Nhân dịp này, Đại sứ Phạm Bình Đàm nhắc lại lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Quốc hội Maria Fernanda Lay thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp.

Đại sứ Phạm Bình Đàm và Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste Maria Fernanda Lay trao đổi về hợp tác nghị viện, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste cung cấp)

Bày tỏ ấn tượng trước những bước tiến vượt bậc của Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Maria Fernanda Lay mong muốn học tập kinh nghiệm, đồng thời ghi nhận đóng góp của Telemor trong mở rộng kết nối viễn thông tại Timor-Leste, đặc biệt ở các khu vực nông thôn.

Về Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông giữa Việt Nam và Timor-Leste, được ký tại Hà Nội tháng 6/2026, Đại sứ Phạm Bình Đàm cho biết, Việt Nam đã hoàn tất các thủ tục nội bộ cần thiết.

Theo thông tin công bố của Quốc hội Timor-Leste, hồ sơ phê chuẩn Hiệp định đã được tiếp nhận ngày 5/10 và chuyển tới ủy ban chuyên trách ngày 6/10. Chủ tịch Quốc hội Maria Fernanda Lay cho biết dự kiến đưa Hiệp định ra phiên họp tháng 12/2026 để xem xét thông qua.

Hiệp định có hiệu lực sẽ góp phần tạo thuận lợi cho giao lưu nhân dân, du lịch, thương mại và hợp tác giữa hai nước.