Dự báo thời tiết đêm 14 và ngày 15/10

Khu vực Bắc Bộ ít mưa, ngày nắng. Khu vực Trung Bộ có mưa dông, nhất là từ Đà Nẵng trở vào. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục đề phòng mưa rào và dông vào chiều tối, cục bộ có nơi mưa to.

Tại Lào Cai, đêm nay có thể xuất hiện mưa rải rác; ngày mai có nắng, nhiệt độ giữa vùng thấp và vùng núi cao có sự chênh lệch. Đáng chú ý, sáng sớm tại một số khu vực vùng cao có thể xuất hiện sương mù ảnh hưởng đến tầm nhìn khi tham gia giao thông.