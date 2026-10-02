Sáng mãi phẩm chất phụ nữ Quân đội

Dự chương trình có Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó chính ủy Vùng 2 Hải quân; đồng chí Trịnh Thị Thanh, Phó chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Phan Thị Vi Vân, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng; đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng, Hội Phụ nữ Công ty TNHH Cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép cùng 90 cán bộ, hội viên phụ nữ.

Đồng chí Trịnh Thị Thanh, Phó chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu.

Trong không khí đoàn kết, vui tươi, chương trình hành quân về nguồn là dịp để cán bộ, hội viên phụ nữ có thêm điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tìm hiểu truyền thống; qua đó nâng cao nhận thức, bồi đắp niềm tự hào, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời tăng cường mối quan hệ phối hợp, gắn bó giữa phụ nữ lực lượng vũ trang với các tổ chức Hội phụ nữ trên địa bàn.

Tại chương trình, các đại biểu và hội viên phụ nữ được giới thiệu, xem phim truyền thống 20 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Lữ đoàn 681, Vùng 2 Hải quân; đồng thời được tuyên truyền về truyền thống 96 năm xây dựng, trưởng thành của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và ý nghĩa Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10. Qua đó, giúp cán bộ, hội viên hiểu sâu hơn về quá trình xây dựng, trưởng thành của đơn vị, những đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; đồng thời khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm và động lực để mỗi cán bộ, hội viên tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới.

Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh tặng quà Lữ đoàn 681 và Hội Phụ nữ Vùng 2 Hải quân.

Các hội viên tham gia các trò chơi dân gian.

Chiều cùng ngày, các cán bộ, hội viên phụ nữ đã tham gia giao lưu các trò chơi dân gian trong không khí sôi nổi, đoàn kết và vui tươi. Hoạt động không chỉ tạo sân chơi bổ ích, góp phần nâng cao đời sống tinh thần mà còn tăng cường sự gắn kết, giao lưu giữa các hội viên phụ nữ của Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân với các tổ chức Hội phụ nữ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Chương trình hành quân về nguồn, giao lưu, học tập thực tế là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam. Qua đó góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng tình cảm, trách nhiệm, xây dựng tinh thần đoàn kết, tạo động lực để cán bộ, hội viên phụ nữ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.