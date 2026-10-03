Chi hội Cựu chiến binh cơ quan MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức lễ kết nạp hội viên mới

Các đại biểu dự lễ kết nạp.

Tại chương trình, đại diện Chi hội Cựu chiến binh cơ quan MTTQ Việt Nam tỉnh đã công bố Quyết định kết nạp hội viên mới của Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh các cơ quan Đảng tỉnh và giao nhiệm vụ cho hội viên mới.

Hội viên mới được kết nạp dịp này là đồng chí Nguyễn Hồng Chương, người đã trải qua hơn 14 năm trong quân ngũ. Tháng 11/2009, đồng chí chuyển ngành về cơ quan MTTQ Việt Nam tỉnh, trong quá trình công tác, đồng chí luôn phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tiếp đó, lãnh đạo Chi hội đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng hội viên mới chính thức gia nhập tổ chức Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Lãnh đạo Chi hội Cựu chiến binh cơ quan MTTQ Việt Nam tỉnh trao quyết định kết nạp hội viên mới.

Lễ kết nạp hội viên mới không chỉ góp phần bổ sung lực lượng cho tổ chức Hội mà còn khẳng định vai trò, vị thế của Hội Cựu chiến binh trong việc tập hợp, đoàn kết các thế hệ cựu quân nhân, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, góp sức xây dựng Chi hội ngày càng vững mạnh.

Đến nay, Chi hội Cựu chiến binh cơ quan MTTQ Việt Nam tỉnh có tổng số 21 hội viên, tham gia sinh hoạt tại các phân hội.