'Không để sửa luật này tháo gỡ điểm nghẽn, lại phát sinh điểm nghẽn mới'

Đặt từng dự án luật trong tổng thể hệ thống pháp luật

Sáng 3/10, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ Tư, thẩm tra 8 dự án luật liên quan trực tiếp đến đời sống xã hội, quyền và lợi ích của người dân.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và nỗ lực của Thường trực Ủy ban, các thành viên Ủy ban, cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan hữu quan trong công tác chuẩn bị.

Phiên họp toàn thể lần thứ Tư của Ủy ban Văn hóa và Xã hội. Ảnh: Lê Bảo

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, khối lượng công việc tại phiên họp rất lớn, thời gian chuẩn bị gấp, trong khi một số tài liệu gửi trễ hơn yêu cầu. Tuy nhiên, các cơ quan liên quan đã dành cả hai ngày nghỉ cuối tuần để thực hiện công tác thẩm tra, quyết tâm bảo đảm tiến độ và chất lượng các nội dung trình Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh lưu ý, các lĩnh vực do Ủy ban Văn hóa và Xã hội phụ trách đều nhạy cảm, gắn trực tiếp với quyền con người, quyền công dân và đời sống xã hội. Vì vậy, quá trình thẩm tra cần đặc biệt quan tâm đến quyền và lợi ích của người dân, đồng thời bám sát yêu cầu phát triển đất nước và những vấn đề đặt ra từ thực tiễn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp. Ảnh: Lê Bảo

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, tại phiên họp có 8 dự án luật được xem xét nhưng thực tế liên quan đến việc sửa đổi tới 22 luật, trong đó có 3 dự án luật sửa đổi nhiều luật. Thường trực Ủy ban đã có báo cáo thẩm tra sơ bộ và báo cáo UBTVQH tại các phiên họp trong tháng 9. UBTVQH đã xem xét, cho ý kiến và kết luận đối với từng dự án luật.

Do đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ, bám sát kết luận của UBTVQH trong quá trình thẩm tra.

Phải thể hiện rõ chính kiến của cơ quan thẩm tra

Nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm tra, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị báo cáo thẩm tra phải thể hiện rõ chính kiến của cơ quan thẩm tra. Với những vấn đề trọng tâm, chính sách có tác động lớn, cần phân tích đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn; đánh giá tác động và nêu rõ quan điểm, phương án đề xuất để Quốc hội có cơ sở xem xét, quyết định.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh. Ảnh: Lê Bảo

Cùng với đó, quá trình thảo luận cần phát huy dân chủ, khách quan, khoa học và trách nhiệm; trao đổi thẳng thắn, đi đến cùng những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, không né tránh những vấn đề khó.

Các đại biểu dự Phiên họp. Ảnh: Lê Bảo

Một yêu cầu được Phó Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý là bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và khả thi của chính sách. Trong bối cảnh nhiều đạo luật được sửa đổi, bổ sung cùng thời điểm, mỗi dự án luật cần được đặt trong tổng thể hệ thống pháp luật và các chính sách có liên quan.

"Không thể việc sửa một luật nhằm tháo gỡ điểm nghẽn nhưng lại làm phát sinh điểm nghẽn mới ở nơi khác", Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị các đại biểu tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, xây dựng để hoàn thiện các báo cáo thẩm tra với chất lượng cao nhất.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, trong hai ngày 3-4/10, Thường trực Ủy ban sẽ thẩm tra 8 dự án luật. Trong đó có dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ, Luật Việc làm; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động và Luật Bảo hiểm xã hội. Các đại biểu cũng thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí và dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa. Bên cạnh đó là dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.