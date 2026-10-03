Cán bộ, công chức cấp xã được hưởng phụ cấp công vụ tối đa 55% từ ngày 1/7/2026

Người dân thôn Tân Hạ được hướng dẫn các thủ tục hành chính tại hội trường thôn. Ảnh: Tư liệu

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chế độ phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở xã, phường, đặc khu.

Theo quy định, mức phụ cấp công vụ bằng 55% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) được áp dụng đối với cán bộ, công chức cấp xã không được hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm theo nghị quyết của HĐND tỉnh, thành phố về chi tiền lương, thu nhập tăng thêm.

Đối với cán bộ, công chức cấp xã được hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm theo nghị quyết của HĐND tỉnh, thành phố, mức phụ cấp công vụ được áp dụng bằng 25% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Đáng chú ý, nếu cán bộ, công chức thuộc diện hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm theo quy định trên có mức tiền lương, thu nhập tăng thêm thấp hơn mức phụ cấp công vụ 55% thì được hưởng phần chênh lệch để bằng mức phụ cấp công vụ 55%. Phụ cấp công vụ được chi trả cùng kỳ lương hằng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Nghị định cũng quy định một số khoảng thời gian không được tính hưởng phụ cấp công vụ, gồm: thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài được hưởng 40% tiền lương theo quy định; thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên; thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội; thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam. Khi cán bộ, công chức cấp xã thôi làm việc trong các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định, việc hưởng phụ cấp công vụ chấm dứt từ tháng tiếp theo.

Theo Nghị định, chế độ phụ cấp công vụ được áp dụng kể từ ngày 1/7/2026 đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

Trường hợp cán bộ, công chức cấp xã thuộc diện áp dụng mức phụ cấp 55% hoặc được hưởng phần chênh lệch để đạt mức 55%, nhưng trong khoảng thời gian từ ngày 1/7/2026 đến trước ngày Nghị định có hiệu lực đã hưởng mức phụ cấp công vụ thấp hơn 55%, thì được hưởng phần chênh lệch cho bằng mức phụ cấp công vụ 55%.

Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp công vụ được bảo đảm từ nguồn ngân sách nhà nước và được tổng hợp vào nhu cầu cải cách tiền lương hằng năm của các địa phương.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành, đồng thời bãi bỏ các quy định liên quan đến cán bộ, công chức cấp xã tại Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ.

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