Sân chơi cho người cao tuổi vui khỏe

Bên cạnh tạo môi trường sinh hoạt bổ ích, giúp NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích, các sân chơi này còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết, phát huy tinh thần “tuổi cao - gương sáng”, đóng góp tích cực vào việc xây dựng đời sống văn hóa mới ở Đồng Nai.

Người cao tuổi trên địa bàn phường Trảng Bom biểu diễn dân ca quan họ tại công viên Văn hóa Hùng Vương.

Điểm hẹn của những người yêu văn nghệ, thể thao

Tròn 4 năm nay, vào khoảng 5h30 hằng ngày, tại công viên Tượng đài chiến thắng Long Bình (phường Tam Hiệp) rộn rã tiếng nói cười của các thành viên Câu lạc bộ (CLB) Đá cầu Tam Hiệp. Thành lập từ tháng 9-2022, CLB hiện thu hút 40 thành viên sinh hoạt thường xuyên ở nhiều lứa tuổi, trong đó có nhiều cụ ông đã bước sang tuổi thất thập. Tại đây, các hình thức đá cầu kiểng, đá cầu lưới hay đá cầu đâm được luyện tập bài bản.

Ông Đặng Đình Tú (77 tuổi), thành viên CLB Đá cầu Tam Hiệp cho biết: “Tham gia đá cầu mỗi ngày giúp tôi duy trì sức khỏe, sự nhanh nhẹn và có thêm niềm vui trong cuộc sống. Điều tôi quý nhất là được gặp gỡ, giao lưu với những người cùng sở thích. Mỗi người góp một chút công sức, kinh phí để duy trì hoạt động, từ trang bị dụng cụ đến trang phục tập luyện. Nhờ vậy, CLB ngày càng thu hút thêm người tham gia và góp phần gìn giữ, lan tỏa bộ môn đá cầu truyền thống”.

Cùng với các sân chơi thể thao sôi động, nhiều CLB, đội, nhóm văn hóa, văn nghệ cũng trở thành “mái nhà chung” cho NCT trên địa bàn thành phố. Tiêu biểu như CLB Thơ ca Long Thành (phường Long Thành) ra đời từ năm 2014 xuất phát từ tâm huyết của những tâm hồn yêu thơ phú. Từ 25 hội viên ban đầu, đến nay CLB đã phát triển lên hơn 80 hội viên. Không gian sinh hoạt của CLB quy tụ đông đảo NCT tham gia với 3 tổ (thơ ca, văn nghệ, thể dục dưỡng sinh).

Chủ nhiệm CLB Thơ ca Long Thành Đỗ Văn Mai cho hay: Qua nhiều năm hoạt động, CLB đã trở thành nơi để NCT gặp gỡ, chia sẻ niềm yêu thích thơ ca, văn nghệ và cùng nhau rèn luyện sức khỏe. Nhiều hội viên tìm thấy ở đây sự đồng điệu, có thêm niềm vui và động lực để sống tích cực hơn. Từ những buổi sinh hoạt, CLB còn kết nối hội viên với các hoạt động thiện nguyện, giúp lan tỏa tinh thần sẻ chia đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn trong và ngoài thành phố.

Với những người gắn bó cùng nghệ thuật đờn ca tài tử, sân chơi văn hóa lại được tạo nên từ tiếng đàn, lời ca. Ông Bùi Sỹ Chính, thành viên CLB Đờn ca tài tử Bình Phước (thuộc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Đồng Nai) chia sẻ: “Phần lớn hội viên của CLB là NCT. Niềm vui lớn nhất của chúng tôi là được cùng nhau đàn, hát, giao lưu, phục vụ người dân và truyền dạy nghệ thuật truyền thống cho thế hệ trẻ”.

Theo Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố Tôn Thị Thanh Tình, hiện đơn vị đang quản lý 17 CLB (gồm 9 CLB phía Nam và 8 CLB phía Bắc Đồng Nai) với gần 400 hội viên. Các hội viên đa số là cán bộ hưu trí, NCT tích cực tham gia các chương trình biểu diễn, giao lưu văn nghệ do đơn vị tổ chức, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, giúp NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích.

Thành phố hiện có 92% gia đình NCT đạt danh hiệu gia đình văn hóa, góp phần lan tỏa phong trào xây dựng gia đình văn hóa, nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Phát huy vai trò tuổi cao - gương sáng

Điều đáng ghi nhận là sau các sân chơi văn hóa, văn nghệ, thể thao, nhiều hội viên NCT tiếp tục tham gia các phong trào ở địa phương, đóng góp công sức, kinh nghiệm cho gia đình, cộng đồng, lan tỏa tinh thần “tuổi cao - gương sáng”.

Tại phường Chơn Thành, Hội NCT phường hiện có hơn 2 ngàn hội viên, tích cực tham gia nhiều công việc chung của cộng đồng như: đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, hòa giải ở cơ sở. Cùng với chăm lo đời sống vật chất, hội duy trì nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục dưỡng sinh và xây dựng 4 CLB liên thế hệ tự giúp nhau. Đây là những địa chỉ để NCT rèn luyện sức khỏe, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và gắn kết các thế hệ trong cộng đồng.

Nhằm phát huy vai trò tuổi cao - gương sáng của NCT, nhiều năm nay Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Hội NCT thành phố tổ chức các hội thi, giao lưu văn nghệ, thể thao cho NCT. Đặc biệt, sở đẩy mạnh tuyên truyền về Tháng hành động vì NCT Việt Nam, trong đó tập trung vào các thông điệp chăm sóc sức khỏe, chính sách đối với NCT, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng...

Ở 95 xã, phường, công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức, từ pano, băng-rôn, khẩu hiệu tại các khu vực công cộng đến hệ thống truyền thanh, trang thông tin điện tử và mạng xã hội. Các địa phương phối hợp với hội NCT, ngành y tế và các đoàn thể tổ chức truyền thông tại khu dân cư, khám sức khỏe, mổ mắt từ thiện, thăm hỏi và mừng thọ NCT.

Ông Thân Thế Thời, Chi hội trưởng Chi hội Nghệ sĩ múa Việt Nam thành phố, hội viên Hội NCT phường Tam Hiệp chia sẻ: “NCT có nhiều vốn sống, kinh nghiệm và những giá trị văn hóa được tích lũy qua từng năm tháng. Khi có môi trường sinh hoạt phù hợp, những giá trị ấy tiếp tục được phát huy trong gia đình và cộng đồng. Việc tổ chức các sân chơi cho NCT là hoạt động thiết thực để nêu cao vai trò của NCT trong Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng gia đình văn hóa ở Đồng Nai”.