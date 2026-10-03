Xây dựng văn hóa giao thông đô thị: Từ ý thức và kỹ năng lái xe an toàn của công nhân

Từ thực tế này, việc chủ động tổ chức giao thông, phân luồng và tuyên truyền ý thức chấp hành pháp luật cho công nhân là cần thiết, góp phần bảo đảm an toàn và xây dựng văn hóa giao thông đô thị.

Tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giờ tan ca

Ghi nhận vào cuối giờ chiều các ngày cuối tháng 9-2026 tại một số tuyến đường như: Đồng Khởi, Bùi Văn Hòa, Nguyễn Ái Quốc, dòng xe rất đông đúc, đa phần là lượng xe máy của công nhân từ các khu công nghiệp trên các địa bàn phường: Long Bình, Trấn Biên tan ca. Một số người điều khiển xe máy di chuyển khá nhanh, liên tục di chuyển qua lại giữa các làn đường; thậm chí đi sát các xe ô tô, dễ rơi vào điểm mù dẫn đến nguy cơ xảy ra va chạm giao thông luôn tiềm ẩn. Vào những ngày mưa lớn, mặt đường trơn, nước đọng, tầm nhìn hạn chế khiến việc đi lại càng khó khăn; đã có trường hợp người đi xe máy bị mất thăng bằng, thậm chí xe bị nước cuốn té ngã khi qua khu vực bị ngập nước…

Cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông ngã ba Thái Lan, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố kiểm tra giấy phép lái xe các phương tiện đưa rước công nhân trên đường Tôn Đức Thắng, phường Nhơn Trạch. Ảnh: Xuân Phú

Từ thực tế đó, việc bảo đảm an toàn giao thông cho công nhân không chỉ dừng ở yêu cầu chấp hành quy định mà còn cần hình thành những thói quen phù hợp với từng hành trình. Người đi xe máy cần chủ động quan sát phía trước, kiểm tra phương tiện trước khi xuất phát, giữ khoảng cách an toàn với xe đi cùng chiều, giảm tốc độ khi qua khu vực đông người và đặc biệt thận trọng khi trời mưa, đường trơn hoặc tầm nhìn hạn chế. Khi ra khỏi cổng doanh nghiệp, thay vì vội vàng hòa vào dòng xe, công nhân cần quan sát cả phía trước, phía sau và hai bên trước khi chuyển hướng; đồng thời tuân thủ đèn tín hiệu, biển báo và vạch kẻ đường.

Trong bối cảnh đó, hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn tại doanh nghiệp được xem là một cách tiếp cận thiết thực, nhất là với lực lượng công nhân trẻ. Mới đây, ngày 23-9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho hơn 150 công nhân từ 18-30 tuổi đang làm việc tại Công ty TNHH Thiết bị Tân Tiến Sumiden Việt Nam (phường Long Bình). Nội dung tuyên truyền tập trung vào những quy định người điều khiển xe máy cần biết; đồng thời hướng dẫn kỹ năng quan sát, giữ khoảng cách, kiểm soát tốc độ và xử lý các tình huống khi tham gia giao thông, nhất là vào ban đêm và trong điều kiện thời tiết xấu.

Vừa tuyên truyền vừa kết hợp xử lý

Để bảo đảm an toàn giao thông cho công nhân, nhất là tại các doanh nghiệp có đông lao động và nằm dọc những tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn, lực lượng công an địa phương cần chủ động phối hợp với doanh nghiệp nắm thời gian hoạt động, giờ cao điểm giao ca để có phương án tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức giao thông phù hợp. Vào những khung giờ công nhân tập trung đến hoặc rời nhà máy, lực lượng chức năng có thể tăng cường tuần tra, kiểm soát tại khu vực cổng doanh nghiệp, kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn người dân chấp hành quy định; đồng thời xử lý những hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Trung tá NGUYỄN NGỌC PHI, Phó Trưởng trạm Cảnh sát giao thông ngã ba Thái Lan, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố khuyến cáo: Vào thời điểm tan ca, công nhân cần chủ động giảm tốc độ khi ra khỏi khu vực cổng doanh nghiệp, không chen lấn, dừng hoặc chuyển hướng đột ngột. Khi hòa vào các tuyến đường chính, người điều khiển xe máy cần quan sát kỹ phía trước, phía sau và hai bên, giữ khoảng cách an toàn với phương tiện đi cùng chiều, đặc biệt là xe tải, xe khách; đồng thời chấp hành tín hiệu đèn, biển báo và vạch kẻ đường.

Cùng với đó, công tác bảo đảm an toàn không nên chỉ tập trung vào thời điểm xảy ra ùn tắc mà cần được thực hiện ngay từ bên trong doanh nghiệp. Các đơn vị sử dụng nhiều lao động có thể phối hợp với công an địa phương tổ chức tuyên truyền theo từng nhóm công nhân, lồng ghép nội dung về kỹ năng lái xe, nhận diện điểm mù của xe tải, xe khách, cách giữ khoảng cách, chuyển hướng, sang đường và xử lý khi gặp trời mưa, đường trơn hoặc tầm nhìn hạn chế. Việc nhắc nhở người lao động đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, không sử dụng rượu, bia trước khi lái xe, không phóng nhanh, vượt ẩu và chủ động kiểm tra phương tiện trước khi xuất phát cũng cần được duy trì thường xuyên, thay vì chỉ thực hiện trong các đợt cao điểm.

Thượng tá Nguyễn Đức Sơn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố cho biết: Việc bảo đảm an toàn giao thông cho công nhân cần được thực hiện bằng những giải pháp cụ thể, gắn với đặc điểm đi lại thực tế của người lao động. Trong đó, lực lượng chức năng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn kỹ năng điều khiển mô tô, xe gắn máy và phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp để nâng cao ý thức tự bảo vệ mình khi tham gia giao thông.

Đặc biệt, công nhân cần hình thành thói quen quan sát kỹ trước khi chuyển hướng, giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ khi qua khu vực đông phương tiện và chủ động phòng tránh những tình huống bất ngờ. Những hành động này không chỉ nhằm đảm bảo an toàn cho chính người tham gia giao thông mà còn góp phần xây dựng văn hóa giao thông đô thị.