[Video] Nam Bộ có thể xuất hiện 1-2 đợt mưa lớn trong tháng 10

Mỗi phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính là một câu chuyện còn dang dở, phía sau đó là nỗi mong mỏi, chờ đợi của thân nhân suốt nhiều năm. Với quyết tâm sớm trả lại tên cho những liệt sĩ chưa xác định được danh tính, Đồng Tháp đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang. Đây không chỉ là công việc đòi hỏi sự chính xác, tỉ mỉ mà còn là nhiệm vụ mang ý nghĩa tri ân sâu sắc.