Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng

Theo Metro Ecuador, phóng viên Alma De la Rosa và quay phim Cristo Morales đã bị một chiếc xe bán tải đâm trúng khi đang đưa tin về vụ sạt lở đất trên đại lộ Morones Prieto.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 8h sáng ngày 2/10, khi các nhà báo đang đưa tin từ Đại lộ Morones Prieto, gần đường Pedro Martínez, ở Monterrey.

Bản tin đề cập đến một vụ sạt lở đất trong khu vực. Trước đó, một người đi xe máy đã bị thương do không để ý đến đoạn đường bị hư hại.

Trong khi Alma De la Rosa và Cristo Morales đang tường thuật trực tiếp từ hiện trường, một chiếc xe bán tải màu xanh lam bất ngờ lao ra khỏi đường và đâm vào họ.

Chiếc xe tải đã đâm vào 2 nhà báo ngay trên sóng truyền hình trực tiếp. Nguồn: Gamavisión

Theo thông tin hiện có, tài xế dường như đã mất kiểm soát sau khi bị một phương tiện khác tạt đầu. Hoàn cảnh vụ tai nạn sẽ cần được các cơ quan chức năng xác định.

Các nhân viên thuộc Sở Dịch vụ Công cộng Monterrey và các cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường khi vụ tai nạn xảy ra và đã yêu cầu sự hỗ trợ từ các dịch vụ khẩn cấp.

Các đơn vị bảo vệ dân sự từ Monterrey, lực lượng bảo vệ dân sự bang và Hội Chữ thập đỏ đã đến hiện trường để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng.

Lực lượng cứu hộ đã kiểm tra tình trạng của 2 nhà báo. Cristo Morales bị gãy xương ở chân, trong khi Alma De la Rosa bị bầm tím và trầy xước.

Sau đó, cả 2 được lực lượng bảo vệ dân sự Monterrey chuyển đến Bệnh viện Khu vực số 21 để được chăm sóc y tế.

Tài xế, một thanh niên 19 tuổi, đã bị cảnh sát Monterrey bắt giữ sau vụ việc.

Trong khi những người bị thương đang được chăm sóc, các nhân viên giao thông vẫn túc trực tại hiện trường và nhân viên Dịch vụ Công cộng thực hiện công tác dọn dẹp sau vụ sạt lở.