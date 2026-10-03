Khám phá vẻ đẹp huyền bí của động Thiên Hà (Ninh Bình)

Động mang một vẻ đẹp huyền ảo, được mệnh danh là “chốn bồng lai tiên cảnh” hay “dải ngân hà trong lòng núi”. (Ảnh: Thiên Hà)

Ẩn mình trong lòng núi ở Ninh Bình, hang động có cả động khô và động nước gây ấn tượng với hệ thống nhũ đá lung linh cùng những vệt nắng xuyên qua “cổng trời”.

Nằm ẩn mình trong dãy núi đá vôi có tuổi Trias (hình thành cách đây khoảng 250 triệu năm) thuộc lòng núi Tướng, động Thiên Hà tọa lạc tại Ninh Bình mang một vẻ đẹp huyền ảo. Khi ánh đèn rọi vào vòm hang, hàng vạn khối nhũ đá lấp lánh phản chiếu xuống dòng nước ngầm, tạo cảm giác như đang trôi giữa dải ngân hà với vô số vì sao tỏa sáng.

Động dài khoảng 700m, gồm 200m động khô và 500m động nước. Nơi đây được mệnh danh là “chốn bồng lai tiên cảnh” và được xem là động đẹp nhất ở Ninh Bình, hay còn gọi là “dải ngân hà trong lòng núi”.

Đại diện Khu du lịch động Thiên Hà cho biết, động được phát hiện vào năm 2002. Khi đó, cửa động chỉ là một khe hẹp nhỏ vừa đủ cho một người lách qua. Bên trong động chứa đầy bùn đất, cát đá lấp lên tận trần vách. Sau 10 năm kiên trì nạo vét thủ công, người dân mới vận chuyển hết lượng bùn đất ra ngoài để hình thành nên hang động như ngày nay.

Để đến động Thiên Hà, du khách mất khoảng 15 phút đi thuyền từ bến trên sông Bến Đang đến khu vực núi Tướng. Sau đó, du khách đi bộ khoảng 1km để tới cửa động khô rộng khoảng 3m, cao 5m. Bên trong, trần và nền động khá bằng phẳng, nổi bật với nhiều khối nhũ đá mang hình thù độc đáo.

Ngày nắng đẹp, những luồng ánh sáng chiếu rọi vào hang qua “cổng trời” tạo nên vầng sáng vô cùng tuyệt đẹp và thời gian chụp đẹp nhất là khoảng 12h trưa khi mặt trời đứng bóng. (Ảnh: Thiên Hà)

Sau khi đi hết động khô, du khách sẽ đến một khoảng không ở giữa có giếng trời tự nhiên xuyên qua núi đá, được người dân gọi là “cổng trời”. Khi nhìn lên, bạn sẽ thấy bầu trời trong xanh với mây trắng lững lờ trôi. Vào những ngày nắng đẹp, những luồng ánh sáng chiếu rọi vào hang qua “cổng trời” tạo nên vầng sáng tuyệt đẹp.

Vượt qua “cổng trời”, du khách tiến vào động nước, đi thuyền trên dòng sông ngầm trong xanh, sâu khoảng 1m, được người dân ví như “dải ngân hà”. Dòng sông uốn lượn giữa vô số khối nhũ đá lung linh, trong đó có những khối mang tên đảo Hoa Tiên, Bầu Sữa Mẹ, Cá Hóa Long...

Theo đánh giá của các chuyên gia Mỹ, hệ thống nhũ đá trong động Thiên Hà vẫn còn “sống” và đang trong quá trình phát triển, khác biệt so với nhũ đá ở nhiều hang động khác trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Tại đây, vào năm 2008, các nhà khảo cổ học lần đầu tiên đã phát hiện một số vỏ nhuyễn thể như ốc núi, ngao đầu và than tro - những dấu vết sinh hoạt để lại của cư dân Việt cổ.

Địa thế động Thiên Hà được ví như “rồng ngậm ngọc”, bao quanh là tường núi, dưới chân là dòng sông Bến Đang quanh co uốn lượn, bồi đắp nên một vùng sơn thanh, thủy tú.