Khai mạc Hội Sách Hà Nội lần thứ XI - năm 2026: 'Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai'

Tối ngày 2/10, Hội Sách Hà Nội lần thứ XI năm 2026 đã chính thức khai mạc tại không gian phố đi bộ Hồ Gươm. Sự kiện thu hút đông đảo người dân cùng du khách nhờ sự kết hợp ấn tượng giữa văn hóa đọc truyền thống và công nghệ số hiện đại. Đây là hoạt động văn hóa trọng điểm nhằm lan tỏa tình yêu tri thức đến rộng rãi cộng đồng.

Đến với hội sách năm nay, độc giả không chỉ đắm chìm trong thế giới của hàng ngàn đầu sách giấy thuộc nhiều lĩnh vực, mà còn trực tiếp trải nghiệm các nền tảng đọc thông minh. Sự xuất hiện của gian hàng sách nói, sách điện tử và ứng dụng thực tế ảo đã mang lại làn gió mới, nâng tầm trải nghiệm cho người yêu sách.

Sự giao thoa giữa nét đẹp hoài cổ tại không gian di sản Hồ Gươm và công nghệ hiện đại đã tạo nên dấu ấn đặc biệt cho sự kiện năm nay. Hội Sách Hà Nội 2026 không chỉ thúc đẩy chuyển đổi số ngành xuất bản, mà còn khẳng định sức sống bền bỉ của văn hóa đọc. Đây hứa hẹn là điểm hẹn văn hóa hấp dẫn cho người dân và du khách trong suốt thời gian diễn ra./.