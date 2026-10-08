Sẵn sàng cho ngày hội số

Ngày hội có sự tham gia của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp công nghệ số, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn viên, thanh niên, Tổ Công nghệ số cộng đồng và người dân. Cùng với các hoạt động trải nghiệm, chương trình có phần chia sẻ những câu chuyện chuyển đổi số từ thực tiễn, tổng kết và trao giải Cuộc thi “Công dân số Xứ Lạng” năm 2026.

Trực quan để dễ tiếp cận

Những ngày này, công tác chuẩn bị cho Ngày hội toàn dân học tập số đang được các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện. Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, các khu vực trải nghiệm, thiết bị và nội dung hướng dẫn được bố trí, sắp xếp, sẵn sàng phục vụ người dân tìm hiểu, thực hành các tiện ích số.

Một trong những điểm đáng chú ý là các khu vực trải nghiệm được bố trí ngoài hội trường, giúp người dân trực tiếp thao tác với những nền tảng, ứng dụng gắn với nhu cầu hằng ngày.

Các đại biểu họp thống nhất triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày hội toàn dân học tập số và tổng kết, trao giải Cuộc thi “Công dân số xứ Lạng” năm 2026

Tại Khu “Công dân số - VNeID và an toàn số” do Công an tỉnh chủ trì, người dân sẽ được hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, tích hợp giấy tờ trên VNeID, tìm hiểu các tiện ích của tài khoản định danh điện tử; đồng thời được cung cấp kiến thức về bảo vệ tài khoản, dữ liệu cá nhân, nhận diện và phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo trên môi trường mạng.

Trung tá Nông Thị Tươi, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh cho biết: Với tinh thần chủ động, tích cực chuẩn bị cho ngày hội, tại Khu “Công dân số - VNeID và an toàn số”, đơn vị đã chuẩn bị mô hình, thiết bị cấp căn cước, tài khoản định danh điện tử và các nội dung tuyên truyền trực quan. Phòng cũng bố trí đội hình tuyên truyền, trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng, khai thác các tiện ích trên ứng dụng VNeID. Qua đó, các nội dung về định danh điện tử, tiện ích số và an toàn trên môi trường mạng được thể hiện sinh động, trực quan, giúp người dân dễ theo dõi, dễ tiếp cận và có thể trực tiếp thực hành.

Lãnh đạo các sở, ngành khảo sát tại địa điểm tổ chức Ngày hội toàn dân học tập số năm 2026

Tại Khu trải nghiệm Trạm dịch vụ công số, người dân sẽ được hướng dẫn tra cứu thủ tục hành chính, thực hành nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến và khai thác các tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Ông Vũ Văn Vinh, khối 6, phường Tam Thanh chia sẻ: Tôi khá mong chờ ngày hội để được trực tiếp tìm hiểu và trải nghiệm các tiện ích số. Có những ứng dụng, dịch vụ tôi đã nghe nói nhưng chưa biết cách sử dụng. Khi được cán bộ hướng dẫn và tự thao tác tại chỗ sẽ giúp tôi dễ hiểu, dễ nhớ hơn.

Với Viettel Lạng Sơn, thông qua ngày hội mong muốn giới thiệu, lan tỏa các nền tảng, ứng dụng số, giúp người dân tiếp cận, trải nghiệm và sử dụng hiệu quả các dịch vụ số. Qua đó, đơn vị tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng công dân số và xã hội số trên địa bàn.

Ông Lương Phi Long, Phó Giám đốc Viettel Lạng Sơn cho biết: Đơn vị đã chủ động chuẩn bị gian hàng, ma-két và các thiết bị trưng bày phục vụ ngày hội; đồng thời chuẩn bị trình diễn các sản phẩm, nền tảng công nghệ do Viettel phát triển, trong đó Viettel Tammi là một trong những nội dung trọng tâm. Bên cạnh đó, đơn vị giới thiệu giải pháp Internet WiFi 7 với tốc độ 2Gbps (2 gigabit/giây) và nền tảng phần mềm quản lý bán hàng Viettel Tendoo dành cho hộ kinh doanh, qua đó giúp người dân, hộ kinh doanh có thêm cơ hội tiếp cận, trải nghiệm những tiện ích số phù hợp với nhu cầu thực tế.

Lãnh đạo các sở, ngành khảo sát tại địa điểm tổ chức Ngày hội toàn dân học tập số năm 2026

Cùng với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp viễn thông, các doanh nghiệp công nghệ số cũng chuẩn bị nhiều nền tảng, ứng dụng và dịch vụ thiết yếu như chữ ký số cá nhân, các giải pháp phục vụ người dân, hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp. Đáng chú ý, các robot AI của MISA được giới thiệu để đại biểu và người dân trực tiếp tương tác, tìm hiểu.

Điểm chung của các khu trải nghiệm là đưa công nghệ đến gần người sử dụng, thay vì chỉ giới thiệu trên lý thuyết. Người dân có thể đặt câu hỏi, trực tiếp thao tác và được hỗ trợ khi gặp khó khăn, qua đó hiểu rõ hơn cách sử dụng những tiện ích số phục vụ cuộc sống.

Lan tỏa từ thực tiễn

Bên cạnh không gian trải nghiệm, những câu chuyện từ thực tiễn cũng được chú trọng tại ngày hội. Qua chia sẻ của chính quyền, người dân, học sinh và doanh nghiệp, chuyển đổi số được nhìn nhận từ những việc làm cụ thể trong học tập, công việc, sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Đại tá Nguyễn Thái Sơn, Trưởng phòng An ninh mạng, Công an tỉnh cho biết: Tại ngày hội, đơn vị bố trí 1 cán bộ trao đổi, chia sẻ về chủ đề “Kỹ năng nhận diện, phòng tránh lừa đảo trực tuyến và bảo vệ dữ liệu cá nhân”; chủ trì, định hướng Câu lạc bộ Niềm tin số và các cá nhân có ảnh hưởng trên mạng xã hội tuyên truyền, lan tỏa các hoạt động của ngày hội. Đơn vị cũng chuẩn bị nội dung trình chiếu video về phòng, chống tin giả, tin sai lệch, nhất là những nội dung giả mạo do công nghệ AI tạo ra. Qua đó, góp phần đưa kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn trên môi trường số đến gần hơn với người dân, nhất là kỹ năng nhận diện, phòng tránh lừa đảo trực tuyến và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Lãnh đạo các sở, ngành khảo sát tại địa điểm tổ chức Ngày hội toàn dân học tập số năm 2026

Bên cạnh đó, từ những nội dung được lan tỏa qua Cuộc thi “Công dân số Xứ Lạng”, kiến thức và kỹ năng số tiếp tục được đưa đến gần hơn với cộng đồng. Đây cũng là tinh thần tỉnh Lạng Sơn hướng tới trong triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”: tạo điều kiện để người dân được học, được hướng dẫn và từng bước biết cách tự sử dụng công nghệ phục vụ nhu cầu thực tế.

Ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở đã tham mưu xây dựng kế hoạch, phối hợp phân công nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp công nghệ tham gia ngày hội. Các đơn vị được giao chuẩn bị nội dung, không gian giới thiệu, hướng dẫn người dân tiếp cận, sử dụng các nền tảng, ứng dụng số phù hợp với từng lĩnh vực. Qua đó, ngày hội không chỉ là nơi giới thiệu các sản phẩm, giải pháp công nghệ mà còn tạo điều kiện để người dân trực tiếp tìm hiểu, thực hành những tiện ích số trong học tập, công việc và đời sống.

Được chuẩn bị theo hướng thiết thực, lấy người dân làm trung tâm, Ngày hội toàn dân học tập số tỉnh Lạng Sơn năm 2026 không chỉ tạo không gian để người dân tìm hiểu, trải nghiệm các tiện ích số mà còn góp phần hình thành kỹ năng từ những nhu cầu cụ thể trong học tập, công việc và đời sống. Qua đó, việc học tập và sử dụng công nghệ số từng bước trở thành thói quen, lan tỏa sâu rộng hơn trong cộng đồng.