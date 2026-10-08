Khánh Hòa điểm đến của Trung tâm dữ liệu và hạ tầng công nghệ số

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), ngày 7/10, tại tòa nhà KHT Smart Tower- Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, phường Tây Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì tổ chức Diễn đàn Kết nối doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư Trung tâm dữ liệu đa mục tiêu, Khu công nghệ số tập trung, với chủ đề: “Khánh Hòa – Điểm đến đầu tư Trung tâm dữ liệu và phát triển hệ sinh thái công nghệ số”.

Sự kiện đã thu hút hơn 100 đại biểu đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, tập đoàn công nghệ, các viện nghiên cứu, các trường đại học, cùng các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham dự.

Các đại biểu tham dự lưu niệm

Trong kỷ nguyên số, dữ liệu được xác định là nguồn tài nguyên chiến lược và là nền tảng then chốt phục vụ phát triển kinh tế số, trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây (Cloud) và dữ liệu lớn (Big Data).

Nhằm phát huy tiềm năng và trở thành cầu nối chiến lược giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp công nghệ, nhà đầu tư và các viện nghiên cứu, các trường đào tạo, thúc đẩy hạ tầng số và hệ sinh thái công nghệ tại Khánh Hòa, Diễn đàn đã tập trung nhiều tham luận giá trị.

Sau phần giới thiệu tổng quan định hướng phát triển trung tâm dữ liệu đa mục tiêu và khu công nghệ số tập trung tại Khánh Hòa của lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, các đại biểu được đón nhận nhiều nội dung thiết thực từ các diễn giả như:

“Xu hướng phát triển Trung tâm dữ liệu trong kỷ nguyên AI và cơ hội đầu tư tại Việt Nam” của TS. Phạm Ngọc Minh, Viện Công nghệ thông tin – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

“Đánh giá tiềm năng, lợi thế cạnh tranh và các điều kiện kỹ thuật phát triển Trung tâm dữ liệu tại Khánh Hòa: Góc nhìn từ nghiên cứu hạ tầng số, tối ưu năng lượng và hệ sinh thái kinh tế số” của PGS.TS.KTS. Nguyễn Việt Huy, Trưởng nhóm chuyên môn Kiến trúc dân dụng, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

TS. Trịnh Quang Việt - Giám đốc Viện Ứng dụng Công nghệ Trí tuệ nhân tạo, Trung tâm Đổi mới sáng tạo ĐHQG-HCM trình bày tham luận “Ứng dụng AI, IoT và Robotics trong Khu công nghiệp, khu công nghệ số tập trung”.

Thạc sĩ, KTS. Nguyễn Thị Thu Trang, Phó Giám đốc Công ty Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam, với tham luận “Định hướng xây dựng Khu công nghệ số tập trung và hệ sinh thái công nghệ số tại Khánh Hòa; doanh nghiệp công nghệ, R&D, AI, Cloud, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực”.

Trong phiên đối thoại, các đại biểu, đặc biệt là các nhà đầu tư, đã thảo luận sôi nổi, làm rõ vai trò hạt nhân của Khu công nghệ số tập trung trong việc thu hút các tập đoàn công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, cũng như tầm quan trọng của việc xây dựng hệ sinh thái công nghệ số toàn diện nhằm kết nối hạ tầng, dữ liệu, nhân lực và các giải pháp chuyển đổi số tại tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời, thông qua đó giải đáp, tháo gỡ vướng mắc giữa đại diện chính quyền và nhà đầu tư về thủ tục pháp lý, hạ tầng và lộ trình triển khai dự án.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, Phó Chủ tịch tỉnh Lê Huyền cũng khẳng định quyết tâm mạnh mẽ và cam kết luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, kiến tạo môi trường đầu tư an toàn, minh bạch và hiệu quả nhất, phấn đấu đưa Khánh Hòa thành một trong những Trung tâm dữ liệu và hạ tầng công nghệ số hàng đầu khu vực.