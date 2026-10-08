95% khách hàng dùng nhưng không trả tiền cho AI

Dù lượng người tiếp cận các công cụ trí tuệ nhân tạo tăng mạnh, mức độ gắn kết hàng ngày của người tiêu dùng vẫn ở mức tương đối thấp. Thị trường hiện phân hóa sâu sắc giữa đa số người dùng miễn phí và nhóm nhỏ chấp nhận trả chi phí cao.

Thực tế này buộc các nền tảng AI phải tính đến việc thay đổi mô hình kinh doanh truyền thống để mở rộng quy mô. Những mô hình kiếm tiền mới như quảng cáo hay phí giao dịch đang bắt đầu được áp dụng thử nghiệm.

01

Tỷ lệ chuyển đổi cực thấp

Theo dữ liệu tiêu dùng AI thực tế tại thị trường Mỹ do a16z và YipitData tổng hợp, tính đến tháng 8, chỉ khoảng 4,5% người dùng sở hữu tài khoản trả phí cá nhân cho các ứng dụng AI hàng đầu như ChatGPT, Gemini hay Claude.

Mặc dù con số này đã ghi nhận mức tăng đáng kể so với tỷ lệ 2,1% của cùng kỳ năm ngoái, đa số người tiêu dùng vẫn kiên quyết dừng lại ở các phiên bản miễn phí.

Top 50 ứng dụng AI theo doanh thu hàng tháng. Ảnh: a16z.

Bên cạnh tỷ lệ chuyển đổi thấp, mức độ tương tác thường xuyên của người dùng đối với các ứng dụng AI cũng chưa thực sự sâu rộng. Mặc dù có tới gần một nửa người tiêu dùng tại Mỹ báo cáo từng trải nghiệm qua các công cụ AI, chỉ có khoảng 25% trong số đó duy trì thói quen tương tác với các ứng dụng này mỗi ngày.

Sự thiếu vắng thói quen sử dụng hàng ngày tạo ra rào cản rất lớn đối với nỗ lực của các công ty công nghệ trong việc thuyết phục người dùng bỏ tiền đăng ký các gói thuê bao định kỳ.

02

Phân hóa lớn

Doanh thu của toàn bộ ngành AI tiêu dùng đang phụ thuộc phần lớn vào một nhóm nhỏ người dùng đặc biệt. Thống kê chi tiết từ báo cáo chỉ ra rằng nhóm 10% người chi tiêu nhiều nhất đóng góp tới khoảng 50% tổng doanh thu từ tệp khách hàng cá nhân.

Đáng chú ý hơn, nhóm 1% người dùng dẫn đầu danh sách chi tiêu trả trung bình tới 903 USD/tháng cho các công cụ AI trên thẻ tiêu dùng cá nhân.

Nhóm người dùng này không phải là người tiêu dùng giải trí thông thường mà chủ yếu là lực lượng lập trình viên, các nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp và những người ứng dụng trực tiếp AI vào quy trình làm việc.

50% tổng doanh thu từ khách hàng cá nhân của các công ty AI đến từ 1% người dùng trả nhiều tiền nhất. Ảnh: a16z.

Họ sẵn sàng chi trả số tiền lớn cho các công cụ chuyên biệt hỗ trợ tự động hóa như n8n, Manus hay các nền tảng sáng tạo hình ảnh và video nâng cao như Higgsfield hay HeyGen.

Trong nhóm ba công cụ phổ biến nhất hiện nay, ChatGPT của OpenAI vẫn duy trì vị thế dẫn đầu vượt trội về cả lượng truy cập lẫn số lượng thuê bao. Dữ liệu ghi nhận ChatGPT hiện sở hữu số lượng người dùng trả phí cao gấp 3 lần so với cả Claude lẫn Gemini.

Tuy nhiên, Claude của Anthropic đã có sự bứt phá đầy bất ngờ khi chính thức vượt qua Gemini để vươn lên vị trí thứ ba về lưu lượng truy cập, đồng thời vượt Gemini về số lượng người đăng ký trả phí tại Mỹ.

Thế "tam cực" của ChatGPT, Gemini và Claude. Ảnh: a16z.

Anthropic chọn hướng đi riêng khi tuyên bố không chạy quảng cáo mà tập trung hoàn toàn vào tệp khách hàng đặc thù. "Có tới 7,3% người dùng trả phí của Claude chấp nhận đăng ký gói cao cấp Max trị giá 100 USD/tháng", báo cáo của a16z nêu rõ.

Con số này vượt trội hoàn toàn so với tỷ lệ 1,1% người dùng chọn gói 100 USD của ChatGPT và 1,3% của Google Gemini.

03

Áp lực tìm mô hình kinh doanh mới

Hiện nay, có tới 84% sản phẩm AI tiêu dùng chọn mô hình thu phí định kỳ hàng tháng. Việc phụ thuộc quá lớn vào thu phí trực tiếp xuất phát từ việc chi phí vận hành các mô hình máy chủ lớn cực kỳ đắt đỏ.

Điều này khiến các công ty AI không thể cung cấp dịch vụ miễn phí hoàn toàn để chờ nguồn thu từ dịch vụ quảng cáo như các sản phẩm mạng xã hội trong thời kỳ đầu của Internet.

Tuy nhiên, giới hạn từ ngân sách của người tiêu dùng đang thúc đẩy toàn ngành phải linh hoạt tìm kiếm các nguồn thu mới. Một số nền tảng lớn như ChatGPT đã bắt đầu triển khai thử nghiệm quảng cáo và đạt mốc doanh thu quy đổi 1 tỷ USD hàng năm từ mảng này.

Cơ cấu doanh thu theo mô hình kinh doanh của các công cụ AI. Ảnh: a16z.

Trong khi đó, các trợ lý AI cá nhân mới xuất hiện như Instinct hay Muse lại hướng tới việc thu phí hoa hồng giao dịch khi người dùng thực hiện đặt phòng hay mua sắm trực tiếp qua trợ lý.

"Chỉ có khoảng 13% người dùng đã trả phí cho một sản phẩm AI chấp nhận chi tiền mua thêm sản phẩm AI thứ hai", báo cáo từ a16z nhận xét.

Thực tế này khẳng định ngân sách cá nhân dành cho AI là có hạn, đòi hỏi các doanh nghiệp phải nhanh chóng đa dạng hóa mô hình kiếm tiền để sống sót.

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