Ngân hàng xác thực sinh trắc học hơn 178 triệu hồ sơ khách hàng

Ngân hàng tăng lớp bảo vệ trước nguy cơ tội phạm công nghệ cao dùng AI. (Ảnh minh họa)

Thông tin tại họp báo quý III do Ngân hàng Nhà nước tổ chức chiều 7/10, ông Lê Hoàng Chính Quang, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Ngân hàng Nhà nước, cho biết toàn ngành đang đồng thời đẩy mạnh làm sạch dữ liệu và xác thực khách hàng chính chủ.

Tính đến ngày 2/10/2026, toàn ngành Ngân hàng có hơn 178 triệu hồ sơ khách hàng được đối chiếu sinh trắc học qua căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID, đạt 100% tổng lượng tài khoản phát sinh giao dịch trên kênh số.

Trong kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tính đến ngày 15/9/2026, có 96 tổ chức tín dụng và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán triển khai ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chip qua điện thoại; 64 tổ chức tín dụng triển khai qua thiết bị tại quầy và 29 tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán đã chính thức triển khai VNeID.

Đáng chú ý, Hệ thống SIMO đã thu thập báo cáo từ 150 đơn vị và chia sẻ cho 21 đơn vị khai thác, gồm 16 ngân hàng và 5 trung gian thanh toán. Hệ thống đã cảnh báo hơn 5,6 triệu lượt khách hàng, trong đó hơn 1,9 triệu lượt khách hàng tạm dừng hoặc hủy giao dịch sau cảnh báo, với tổng số tiền giao dịch trên 6.300 tỷ đồng.

Theo Ngân hàng Nhà nước, tội phạm công nghệ cao liên tục thay đổi phương thức tấn công vào hệ thống thông tin ngân hàng. Các đối tượng đã sử dụng AI để giả mạo hình ảnh, giọng nói, phát tán ứng dụng và đường dẫn độc hại, thậm chí can thiệp phần cứng, phần mềm thiết bị di động nhằm tìm cách vượt qua cơ chế xác thực sinh trắc học.

Trước diễn biến này, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng tăng cường xác thực tại những khâu có nguy cơ cao như mở tài khoản, đăng nhập trên thiết bị mới, thay đổi phương thức xác thực; đồng thời giám sát giao dịch bất thường và cảnh báo khi khách hàng chuyển tiền tới tài khoản có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo.

Các tổ chức tín dụng cũng phải phân loại, bảo vệ hệ thống thông tin theo cấp độ, tăng cường giám sát, phát hiện và ngăn chặn tấn công, khai thác lỗ hổng, mã độc, truy cập trái phép và rò rỉ dữ liệu.

Đối với Mobile Banking, hệ thống phải có khả năng phát hiện và dừng hoạt động trên thiết bị bị root, jailbreak, ứng dụng bị chỉnh sửa hoặc có phần mềm can thiệp trái phép. Công nghệ chống giả mạo sinh trắc học phải đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế ISO 30107 cấp độ 2.

Theo số liệu khảo sát tại các ngân hàng trong nước, chi phí đầu tư cho an ninh mạng chiếm tối thiểu khoảng 15% chi đầu tư về công nghệ thông tin.