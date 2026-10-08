Nước tưới hoạt hóa bằng khoáng chất và ánh sáng mặt trời giúp năng suất cây trồng tăng tới hơn 100%

Nghiên cứu do Giáo sư Lỗ An Hoài (鲁安怀), Viện Khoa học Trái đất và Không gian, Đại học Bắc Kinh dẫn dắt

Nghiên cứu do Giáo sư Lỗ An Hoài (鲁安怀), Viện Khoa học Trái đất và Không gian, Đại học Bắc Kinh dẫn dắt. Theo nhóm nghiên cứu, nước tưới sau khi tiếp xúc với các khoáng chất tự nhiên được ánh sáng mặt trời kích hoạt có khả năng cải thiện hiệu suất quang hợp của cây trồng, tức là giúp cây sử dụng ánh sáng hiệu quả hơn để tạo sinh khối. Các thử nghiệm được triển khai trên phạm vi địa lý rộng, từ tỉnh Hắc Long Giang ở vùng Đông Bắc lạnh giá đến tỉnh Hải Nam nhiệt đới ở cực Nam Trung Quốc. Danh mục cây trồng gồm nhiều cây lương thực và cây công nghiệp chủ lực như lúa, lúa mì, đậu tương, lạc, khoai lang, mía và các loại rau.

Kết quả công bố cho thấy năng suất lúa tăng tới 40,6%, lúa mì tăng 24,7%, mía tăng 45,7%. Mức tăng ấn tượng nhất ghi nhận ở khoai lang với 109,5%, tức sản lượng tăng hơn gấp đôi so với đối chứng. Hướng nghiên cứu của Giáo sư Lỗ An Hoài từ lâu tập trung vào hiện tượng quang điện của khoáng chất, khi một số khoáng vật bán dẫn phổ biến trong tự nhiên có thể sinh ra điện tử dưới tác động của ánh sáng mặt trời. Ông đánh giá đây là một hướng đi mới để tăng năng suất nông nghiệp, khác với các con đường truyền thống như cải tiến giống cây trồng hay gia tăng phân bón.

Kết quả công bố cho thấy năng suất lúa tăng tới 40,6%, lúa mì tăng 24,7%, mía tăng 45,7%

Nếu được kiểm chứng rộng rãi, phương pháp này có thể mở ra giải pháp tăng sản lượng mà không phải mở rộng diện tích hay sử dụng thêm hóa chất, phù hợp với mục tiêu của Trung Quốc nâng năng lực sản xuất lương thực lên 725 triệu tấn vào năm 2030 thông qua cải thiện năng suất. Tuy nhiên, các kết quả hiện mới được nhóm nghiên cứu công bố và cần thêm đánh giá độc lập về cơ chế khoa học, tính ổn định qua nhiều mùa vụ cũng như hiệu quả kinh tế khi ứng dụng đại trà.