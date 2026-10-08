iPhone cũ rớt giá bao nhiêu sau khi iPhone 18 ra mắt?

iPhone 17 Pro Max giảm khoảng 8 triệu đồng sau một năm.

Sự xuất hiện của iPhone 18 tạo thêm áp lực lên giá các thế hệ cũ, đặc biệt là dòng iPhone 17 vừa trở thành thế hệ tiền nhiệm. Theo dữ liệu giá rao trên Chợ Tốt giai đoạn 1-22/9, giá iPhone cũ (qua sử dụng) giảm mạnh trong 1-2 năm đầu tiên từ lúc phát hành, nhưng ít bị ảnh hưởng sau đó.

iPhone 17 Pro giảm hơn 8 triệu đồng sau một năm

iPhone 17 Pro Max có giá mở bán 38 triệu đồng cho bản 256 GB vào tháng 9/2025. Đến tháng 9 năm nay, người dùng rao bán thiết bị trên chợ mạng với giá trung bình 29,85 triệu đồng cho máy qua sử dụng, thấp hơn 8,15 triệu đồng, tương đương giảm 21,5%. iPhone 17 Pro giảm mạnh hơn một chút. Từ mức niêm yết 35 triệu đồng, giá rao trung bình hiện còn khoảng 26,77 triệu đồng, chênh hơn 8,2 triệu đồng, tương đương 23,5%.

Như vậy, chỉ sau khoảng một năm, hai mẫu Pro thế hệ trước đã có mức giá thấp hơn hơn 20% so với thời điểm ra mắt. Đây cũng là nhóm chịu tác động trực tiếp khi Apple tung thế hệ mới, khai tử thiết bị cũ.

Sản phẩm Apple có biên độ rớt giá khoảng 20%/năm trong 2 năm đầu sau khi ra mắt. Ảnh: The Verge.

Trong khi đó, iPhone 17 tiêu chuẩn biến động nhẹ. Máy có giá mở bán 25 triệu đồng, còn giá rao trung bình khoảng 20 triệu đồng, tương đương mức chênh gần 5 triệu đồng hay 19,9%. Thực tế tại Việt Nam giá iPhone 17 biến động thất thường, có thời điểm sản phẩm còn khoảng 22-23 triệu đồng vào đầu năm nay. Nhưng thiết bị quay đầu tăng giá khi Apple ra mắt iPhone 18 và điều chỉnh mốc niêm yết nhiều máy trên kệ.

iPhone 17e mới xuất hiện khoảng nửa năm nhưng cũng có giá rao trung bình 15,19 triệu đồng, thấp hơn khoảng 2,81 triệu đồng so với mức niêm yết 17,999 triệu đồng, tương đương 15,6%. Tuy nhiên, lượng tin đăng bán thiết bị không nhiều. Dòng máy vốn không được ưa chuộng tại Việt Nam, khi bị kẹp giữa nhiều chiếc iPhone khác đáng mua hơn.

Sau 3-5 năm, giá chỉ còn khoảng một nửa

Mức giảm tăng nhanh khi đi xuống những thế hệ cũ hơn. Với dòng iPhone 16 ra mắt khoảng hai năm trước, iPhone 16 Pro Max hiện được rao trung bình 21,73 triệu đồng, thấp hơn khoảng 13,27 triệu đồng so với mức mở bán. iPhone 16 Pro giảm 39,2%.

Hai bản phổ thông cũng có mức chênh khoảng 42%. iPhone 16 Plus từ 26 triệu đồng xuống 15,16 triệu đồng. Trong khi iPhone 16 từ 23 triệu đồng còn khoảng 13,38 triệu đồng với dạng máy cũ.

Nhiều dòng iPhone cũ vẫn còn rao bán, giá ở phân khúc tầm trung.

Đến iPhone 15, sau khoảng ba năm, khoảng cách đã vượt quá một nửa giá ban đầu. iPhone 15 Pro Max hiện được rao trung bình 15,6 triệu đồng, giảm 55,4%. iPhone 15 Pro giảm 52,2%, còn iPhone 15 và 15 Plus lần lượt thấp hơn 54% và 56% so với giá mở bán.

Các sản phẩm ra đời hơn 5 năm thường đã có sự lão hóa linh kiện, phải thay thế pin, màn hình hay các bộ phận khác. Tuy vậy, nhờ sự tối ưu tốt từ phần mềm iOS và chất lượng phần cứng tiêu chuẩn cao của Apple, chúng vẫn đáp ứng được nhu cầu cơ bản. Giá iPhone 12-14 cũ được rao trên Chợ tốt với giá 4-8 triệu đồng, ngang các máy Android giá rẻ. Mẫu iPhone X sau gần 10 năm phát hành vẫn có giao dịch quanh mốc 2 triệu đồng.

Dữ liệu từ nền tảng rao vặt cho thấy iPhone giảm mạnh nhất trong vài năm đầu vòng đời. Sau đó, biên độ rớt giá không còn mạnh. So với điện thoại Android, đặc biệt các máy cao cấp, điện thoại Apple vẫn áp đảo về lượng mua bán thứ cấp và ít mất giá.